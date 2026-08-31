Campionati Mondiali Pokémon 2026: Italia da record nelle Top 8 a San Francisco

L'Italia si conferma protagonista indiscussa nel panorama competitivo mondiale dei Pokémon. Ai Campionati Mondiali Pokémon 2026 appena conclusi a San Francisco, la delegazione tricolore ha raggiunto un risultato storico, registrando il numero più elevato di qualificati italiani di sempre e una straordinaria presenza nelle fasi finali delle categorie più prestigiose.

Tra i risultati di maggiore rilievo spicca la presenza di Alberto Fabi nella Top 8 della categoria VGC Senior, risultato che lo distingue tra i cento migliori giocatori al mondo della sua categoria. Nella gremita categoria VGC Master, vera e propria élite della scena, due portacolori italiani, Stefano Greppi e Giovanni Pecitelli, hanno conquistato con merito la Top 8, emergendo tra oltre trecento qualificati internazionali.

Questo successo senza precedenti rappresenta un'ulteriore testimonianza della crescita e maturità del movimento competitivo italiano nel mondo dei giochi elettronici. Un percorso già segnato da grandi trionfi nelle edizioni passate, come la vittoria mondiale di Luca Ceribelli nella categoria Master ai Mondiali 2024 di Honolulu e quella di Arash Ommati nel 2013, che hanno ispirato le nuove generazioni di allenatori e dato impulso a un fenomeno culturale capace di attraversare generazioni. L'Italia ha conquistato i Campionati Mondiali di Pokémon con un record di qualificazioni e una solida presenza nelle Top 8 Master e Senior del videogioco.

Oltre ai successi sportivi, l'evento ha segnato il debutto mondiale di Pokémon Champions, il nuovo videogioco competitivo di nuova generazione. Presentato come la piattaforma ufficiale per le future competizioni Pokémon, Pokémon Champions si distingue per un gameplay bilanciato, dinamico e accessibile, offrendo agli allenatori la possibilità di affinare strategie e sfidare giocatori di tutto il mondo. Disponibile gratuitamente su Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e su dispositivi mobile, rappresenta una svolta storica e rafforza la console Nintendo Switch 2 come punto di riferimento per la community globale dei Pokémon.

L'edizione 2026 dei Campionati Mondiali a San Francisco resterà indelebile nella storia della scena competitiva, a conferma del ruolo di primo piano degli atleti italiani nello sport elettronico e nel fenomeno Pokémon, che a trent'anni dal debutto continua a coinvolgere e unire milioni di appassionati in tutto il mondo.