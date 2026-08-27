I Polyphia arrivano in Italia: unica data a Milano per il Be Not Afraid World Tour

I Polyphia, una delle band più innovative e acclamate della scena progressive rock internazionale, annunciano un attesissimo appuntamento in Italia. Il gruppo di Plano, Texas, suonerà dal vivo per un'unica data italiana mercoledì 25 novembre all'Alcatraz di Milano, nell'ambito del loro nuovo "Be Not Afraid World Tour".

Tim Henson e Scott LePage alle chitarre, Clay Gober al basso e Clay Aeschliman alla batteria hanno rivoluzionato i confini della musica strumentale unendo virtuosismo, cultura hip-hop, bassi avvolgenti e sfumature progressive metal. Dal loro debutto nel 2010, i Polyphia sono riusciti a conquistare una fanbase globale, collezionando milioni di streaming e visualizzazioni e proponendo spettacoli sold out in tutto il mondo.

La band porterà a Milano non solo i brani che hanno segnato le tappe più significative della loro carriera - dagli album "Muse", "Renaissance", "New Levels New Devils" e "Remember That You Will Die" - ma anche nuove sonorità tratte dal loro attesissimo quinto lavoro in studio, "Be Not Afraid", in uscita il 23 ottobre. In attesa dell'album, i fan possono già ascoltare i nuovi singoli "Power in the Blood" e "Can You Feel It", che confermano la straordinaria capacità dei Polyphia di spingersi oltre ogni etichetta di genere, evolvendo costantemente senza mai perdere la propria identità.

L'evento milanese vedrà la partecipazione come tour support del produttore elettronico Perturbator e di RJ Pasin, rendendo la serata un vero punto d'incontro fra mondi sonori diversi che si fondono nella ricerca artistica e nella sperimentazione.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sui maggiori circuiti. La data rappresenta un'occasione imperdibile per tutti gli amanti del rock progressivo, della musica sperimentale e per chi cerca dal vivo l'energia unica di una band capace di rivoluzionare il modo di suonare la chitarra nel panorama attuale.

"Can You Feel It è il nuovo singolo che vede i Polyphia spingersi oltre i confini del suono, non solo del proprio stile musicale ma anche del panorama musicale più ampio. Il brano offre un assaggio irresistibile di ciò che la band ha in serbo per il futuro, mentre si prepara a pubblicare il suo quinto album in studio: un lavoro che ancora una volta li vedrà proseguire nel loro personalissimo percorso, senza mai scendere a compromessi con la propria identità artistica."

Con un sound che dissolve le barriere tra i generi e un'attitudine live coinvolgente, i Polyphia si preparano a regalare al pubblico italiano un'esperienza indimenticabile e fuori dagli schemi.