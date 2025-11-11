“Casa Restart”: a Milano un nuovo spazio dedicato al benessere mentale nella musica

Durante la Milano Music Week 2025 nasce un progetto che unisce musica, consapevolezza e salute mentale. Si chiama “Casa Restart – Wellbeing for Music Minds” ed è l’iniziativa che, domenica 23 novembre, trasformerà gli spazi della Santeria Paladini 8 in un luogo di dialogo e riflessione dedicato al benessere psicologico di artistə, professionistə e appassionatə di musica.

Ideata da Restart in collaborazione con PMI – Produzioni Musicali Indipendenti e Breath On Tour, la giornata proporrà workshop, panel e momenti di confronto per affrontare i temi di ansia, stress, dipendenze e pressione emotiva nel mondo musicale. Dalle 11.00 alle 20.00 la Santeria diventerà una vera “casa” accogliente, dove riscoprire il valore della cura mentale come risorsa e pratica quotidiana.

Come spiegano da Restart, «Questa iniziativa nasce dal bisogno di creare uno spazio di dialogo sincero e accessibile, dove la vulnerabilità diventa una risorsa e la comunità uno strumento di guarigione e crescita. La salute mentale è un tema che riguarda tuttə, e nella musica ancora di più».

Il programma della giornata si apre alle 11.00 con “Musica e Respirazione in Tour” in partnership con Breath On Tour, dedicato al respiro come strumento di presenza e gestione emotiva durante performance e tour. Alle 13.00 sarà la volta del Circle Time, uno spazio di condivisione e ascolto ispirato ai cerchi di parola.

Nel pomeriggio, alle 15.00, si terrà il panel “L’importanza delle parole – salute mentale nel processo di songwriting”, un confronto tra autori, psicologə e artistə sul potere del linguaggio nella scrittura musicale e sul suo valore terapeutico.

Alle 16.30 è previsto il “Piccolo Laboratorio di Sobrietà”, dedicato al tema delle dipendenze nel mondo della creatività, con esperienze condivise e strumenti per affrontare in modo consapevole il rapporto con corpo e mente. Chiuderà la giornata, alle 18.00, il workshop “Tour Simulation – Restart & Breath On Tour”, una simulazione “on the road” per imparare a gestire sé stessə e gli altri durante un tour, mettendo in pratica strategie di benessere e collaborazione.

L’edizione 2025 di Casa Restart segna inoltre l’avvio ufficiale della partnership con PMI – Produzioni Musicali Indipendenti, che condivide con Restart l’obiettivo di promuovere un approccio più umano e consapevole al lavoro musicale, valorizzando la collaborazione tra realtà culturali e professionali del settore.

Restart è un progetto nato per promuovere il benessere psicologico e la consapevolezza emotiva nel mondo della musica attraverso formazione, ricerca e community building. Negli anni ha costruito una rete di artistə e operatori impegnati a rendere la salute mentale una priorità condivisa.

L’ingresso ai workshop di “Casa Restart” è libero, con prenotazione consigliata. L’iniziativa rappresenta un segnale concreto verso una nuova cultura della cura mentale nella musica, mettendo al centro non solo la performance artistica, ma anche le persone che la rendono possibile.