Caso Garlasco, nuove intercettazioni riaccendono il dibattito: parla l'avvocata di Stasi

Nuovi sviluppi scuotono il caso Garlasco, con l'attenzione focalizzata sulle intercettazioni di Andrea Sempio riportate oggi, che secondo la legale di Alberto Stasi, Giada Bocellari, potrebbero cambiare in modo radicale il quadro giudiziario.

Intervenendo ai microfoni di Realpolitik, Bocellari ha dichiarato: Di primo acchito, quando l'ho letta sono sobbalzata perché punta su un paio di passaggi che sono fondamentali. Se fosse confermato il testo dell'intercettazione e non fosse stata isolata, sarebbe agghiacciante e a quel punto l'obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile.

La rivelazione delle nuove intercettazioni potrebbe riaprire scenari inaspettati per la vicenda giudiziaria di Stasi, detenuto da più di dieci anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Sulla possibilità di costituirsi parte civile, Bocellari precisa: Per la costituzione di parte civile ci vogliono dei presupposti. Alberto era il fidanzato della vittima. Il danno che si può chiedere in sede penale è un danno da reato, quindi non tutta una serie di altri danni che nel caso Stasi ha comunque patito. Quindi, lo vedremo e valuteremo.

Un tema centrale riguarda l'eventualità di una richiesta di revisione del processo. Bocellari spiega: Quando si fa la richiesta di revisione si può chiedere anche contestualmente la sospensione dell'esecuzione, in attesa del giudizio di revisione. Qualche tempo fa, non molto tempo fa, ho detto che non l'avremmo chiesta, non l'avremmo voluta, ma se il quadro indiziario fosse solido e ci fossero intercettazioni di questo tipo, allora il quadro probabilmente cambierebbe molto. E quindi potremmo chiederlo perché ci ricordiamo che c'è un ragazzo detenuto da più di 10 anni per questo omicidio.

Infine, l'avvocata si sofferma sulle condizioni attuali di Alberto Stasi: La notizia degli interrogatori l'ha scoperta in metropolitana perché mi ero dimenticata di aggiornarlo. Oggi ha avuto una reazione un po' diversa davanti a quelle intercettazioni: non di ansia, ma di commozione.

La vicenda resta dunque estremamente attuale, con nuovi elementi che potrebbero risultare determinanti per le sorti di Alberto Stasi.