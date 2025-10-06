Castel Bricon, dimora di campagna: la rinascita di un antico casolare agricolo tra i Colli Berici

Castel Bricon è un sorprendente esempio di come bellezza e tradizione possano rinascere attraverso una visione moderna. Situata tra i vigneti dei Colli Berici, questa dimora di campagna è frutto dell’iniziativa della famiglia Biasin, già ben nota per la cantina Cà Rovere. Dopo un accurato restauro, questo antico casolare agricolo ha riaperto le sue porte, diventando un agriturismo di fascino con tredici camere adornate in stile country chic e una piscina affacciata su filari di viti.

Acquistato nel 2010, l’edificio era un tempo un semplice rustico adibito al supporto dell’agricoltura. Grazie a una ristrutturazione rispettosa dell’architettura originale e alla sapiente fusione di materiali antichi e nuovi, Castel Bricon si impone ora come simbolo di un’ospitalità che celebra l’artigianato veneto e la bellezza del territorio. Il progetto, avviato nel 2019, è stato guidato dagli architetti Nicoletta Matteazzi e Andrea Stocco con il prezioso contributo dell’ingegnere Maurizio Pilotto, e sempre sotto l’occhio attento della famiglia Biasin.

Ogni angolo di Castel Bricon racconta una storia attraverso i suoi dettagli raffinati. Le camere, ciascuna intitolata ai fiori e alle piante autoctone come Lavanda e Sambuco, sono un’ode ai profumi e alle stagioni delle colline vicentine. Una suite speciale, con finestre ampie che si aprono sui vigneti, testimonia l’equilibrio tra antico e nuovo che caratterizza questa dimora. Gli elementi d’arredo sono tutti realizzati da artigiani locali, a partire dalla reception, fino ai cancelli d’ingresso.

La sostenibilità è al cuore del progetto. Materiali riciclati, pannelli fotovoltaici, e un sistema di recupero delle acque sono alcune delle iniziative che adornano la struttura. I prodotti cosmetici biologici, uniti alla presenza della linea viso a base di vinacciolo, rappresentano ulteriori pilastri di un’esperienza rispettosa dell’ambiente.

Castel Bricon non è solo un luogo di soggiorno, ma un invito a vivere il territorio. Le possibilità offerte includono escursioni panoramiche, tour enogastronomici presso la vicina cantina Cà Rovere, e attività come l’e-bike tour che culminano in degustazioni vinicole. “In ogni camera è disponibile un piccolo libro realizzato con cura dalla proprietà, con consigli per scoprire i Colli Berici, itinerari tra ville venete e chiese romaniche.” Attraverso queste esperienze, Castel Bricon invita i visitatori a un turismo lento, attento e autentico.

In cantiere vi è la creazione di un’area beauty e la predisposizione per eventi speciali, ulteriormente consolidando Castel Bricon come una destinazione ideale per chi cerca pace e bellezza genuina. Questa rinascita è non solo un tributo alla storia del luogo, ma un esempio luminoso di come la tradizione possa essere riaccenduta con visione e dedizione.