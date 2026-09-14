Sienna Spiro conquista il primo posto in UK: fenomeno della musica pop britannica

Sienna Spiro è ufficialmente la nuova regina della musica pop britannica: la ventenne cantautrice londinese ha raggiunto il numero uno nella classifica dei singoli del Regno Unito con Great Expectation, diventando la più giovane artista inglese a ottenere questo risultato negli ultimi dodici anni.

La giovane artista ha già stregato il mondo con la hit Die On This Hill, collezionando oltre 2,5 miliardi di stream globali e conquistando la Top10 delle classifiche album inglesi con il suo disco d'esordio Visitor. Con melodie avvolgenti al pianoforte e una voce potente, la musica di Sienna Spiro ha saputo affascinare critica e pubblico, ottenendo recensioni entusiastiche da nomi di primo piano dell'industria musicale. La miglior voce che abbia sentito da Adele, ha dichiarato Ryan Tedder, mentre la BBC la definisce la prossima supereroina del pop mondiale... con una delle voci più straordinarie della sua generazione.

Il nuovo singolo Great Expectation, uno dei brani più ascoltati sulle piattaforme digitali e trasmessi dalle radio italiane, affronta il tema del desiderio non corrisposto con una sincerità disarmante. Sienna, neurodivergente, racconta: Great Expectation è nata da un momento di grande disperazione, in cui uscivo con un ragazzo che mi aveva promesso di venirmi a trovare a New York. L'iperfissazione è un fenomeno comune tra le persone neurodivergenti, e in quel periodo ero ossessionata dall'immaginare esattamente come mi sarei sentita e cosa avremmo fatto se lui fosse stato lì con me. La canzone trasmette anche una gioia ribelle nel trovare significato anche nei desideri irrealizzati.

Visitor, prodotto da Omer Fedi con collaboratori d'eccezione come Blake Slatkin, Larry Gold e Michael Pollack, propone una fusione elegante di soul intenso e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Inserito nella Top10 album UK, il disco ha lanciato altre hit come You Stole the Show e The Visitor, entrate tutte insieme nella Billboard Hot 100 insieme a Die On This Hill. Sienna è stata inoltre inclusa nella colonna sonora del film campione d'incassi Il Diavolo veste Prada 2 con il singolo Material Lover, molto apprezzato anche dalle radio italiane.

L'artista ha dichiarato: Ho sempre avuto una forte consapevolezza della transitorietà delle cose. Ho molta paura che le cose finiscano e che le persone se ne vadano. È una sensazione così intensa che spesso non mi impegno in nuove relazioni o in qualsiasi cosa che so che non durerà, quindi in un certo senso ho trascorso gran parte della mia vita sentendomi una visitatrice, qualcuno che è solo di passaggio. Realizzare questo album mi ha davvero insegnato ad assaporare le cose in quell'esatto momento, invece di preoccuparmi costantemente del futuro. Quando le persone ascolteranno il disco, spero di aiutarle a trovare un po' di conforto nel fatto che tutto è temporaneo.

La versione deluxe di Visitor espande la tracklist a quindici tracce, includendo tra gli altri Maybe, tratta dal precedente EP Sink Now, Swim Later, oltre a versioni alternative delle sue principali hit. Il successo di Sienna non si ferma in studio: il tour mondiale My House ha registrato il tutto esaurito in Nord America, Europa, Regno Unito e Australia, superando i 135.000 biglietti venduti. La tappa italiana è fissata per il 27 marzo 2027 al Fabrique di Milano.

La carriera di Sienna Spiro è in piena ascesa: nominata ai Critics' Choice dei BRIT Awards 2026, inserita nella Forbes 30 Under 30 e candidata a due American Music Awards, può vantare esibizioni nei più importanti festival statunitensi come Lollapalooza, Newport Jazz e Austin City Limits. A soli vent'anni, si configura come una delle voci più promettenti del panorama internazionale, grazie a una combinazione unica di talento vocale, presenza scenica e una scrittura profonda e autentica.