SKEYE torna con Ninnananna: un nuovo singolo tra pop elettronico e indie-folk

Dal 18 settembre la scena musicale italiana accoglie un nuovo brano: Ninnananna, il singolo firmato da SKEYE, nome d'arte di Maria Sara Costanzo. La giovane artista classe 2000, originaria di Castelforte (Latina) e ormai di casa a Milano, consolida così il suo percorso musicale dopo i due precedenti singoli Polaroid e Non ci credo +. La produzione è affidata ancora una volta a Marco Zangirolami, già partner dei precedenti progetti, che negli ultimi tempi si è confermato come figura di riferimento per molti giovani talenti della scena pop contemporanea.

Il nuovo brano, distribuito da PIRAMES INTERNATIONAL e già disponibile in pre-save, rappresenta per SKEYE un ulteriore tassello nella ricerca di un sound personale. La cantautrice si distingue per una proposta capace di unire il pop elettronico a sfumature indie-folk, con riferimenti sonori che spaziano da Bon Iver a Harry Styles fino all'eclettismo dei Queen. La sua capacità di unire contaminazioni internazionali e attenzione alla parola la rende una delle nuove voci più promettenti della scena musicale.

Arrivata a Milano per inseguire la passione per la musica, SKEYE frequenta il CPM Music Institute di Franco Mussida, punto di riferimento per la formazione dei nuovi talenti. La sua carriera vede già importanti riconoscimenti: ha raggiunto la finale in competizioni nazionali come il Festival di SanNolo, Videofestival Live e Tour Music Fest, oltre a essersi aggiudicata il Premio Lunezia 2025 nella sezione Nuove Proposte. Il suo progetto punta sulla libertà espressiva, la ricerca sonora e la voglia di muoversi tra diversi linguaggi musicali, ispirandosi ad artisti eclettici per abbattere ogni confine di genere.

L'uscita di Ninnananna conferma il percorso in crescita di una songwriter di nuova generazione, capace di suscitare attenzione per le sonorità contemporanee e per uno stile personale che dà voce a emozioni autentiche e temi attuali. SKEYE si prepara così a conquistare un nuovo pubblico, tra radio e piattaforme digitali, consolidando la sua identità di giovane artista capace di sperimentare senza mai perdere di vista la melodia.