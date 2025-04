Cent’anni di elettrificazione: Citroën continua a innovare il mondo automobilistico

Nel 1925, André Citroën lasciava il segno illuminando la Torre Eiffel, un momento sinonimo di audacia tecnica e impatto globale. Oggi, dopo cento anni, Citroën prosegue il suo impegno pionieristico nell’ambito dell’elettrificazione, continuando a essere un attore chiave nella transizione energetica e offrendo soluzione di mobilità responsabile e accessibile.

Una lunga storia di innovazione – Nel luglio del 1925, “il nome Citroën venne proiettato a lettere illuminate sulla Torre Eiffel”, segnando un’impresa di grande audacia tecnica e promozionale. Questo stesso spirito di innovazione guida ancora il marchio, deciso a mantenere la sua “ambizione di facilitare l’esperienza automobilistica al servizio di una maggiore libertà di movimento e indipendenza”.

Protagonista della transizione energetica – Nel contesto attuale, Citroën continua il suo percorso verso l’elettrificazione, proponendo veicoli come la Nuova Ami e la Nuova C3, nonché l’applicazione e-ROUTES, che “semplificano il processo di elettrificazione, a beneficio delle persone”. Nel 2025, la gamma di veicoli elettrici sarà ulteriormente ampliata con modelli come la nuova versione della ë-C5 Aircross, progettata per “guidare quotidianamente in modalità elettrica e affrontare lunghi viaggi in tutta tranquillità”.

Accessibilità e innovazione – Citroën si pone come pioniere nell’offerta di soluzioni elettriche accessibili, dai modelli compatti come la ë-C3 alle soluzioni di micromobilità come l’Ami. Per Citroën, “l’innovazione deve essere elettrica e connessa, per offrire una mobilità responsabile e accessibile”, consentendo così un accesso facile e conveniente alla tecnologia.

Una gamma completa al 100% elettrica – Citroën si impegna a “rafforzare la sua gamma 100% elettrica per soddisfare le esigenze dei clienti nel modo più rilevante e competitivo possibile”. La Nuova Ami, ad esempio, si arricchisce di versione Buggy, mentre la ë-C3 si presenta come “l’auto elettrica più venduta di Citroën, ora ancora più conveniente”.

Guardando al futuro, Citroën continua a innovare mantenendo fede alla sua filosofia: osare, innovare e servire la mobilità quotidiana. Come cento anni fa, il marchio si rivela un vero e proprio pioniere, portando avanti una tradizione di eccellenza e accessibilità che continua a trasformare il panorama automobilistico globale.