Il trio australiano Chase Atlantic farà tappa in Italia con il Don't Look Down Tour, in programma martedì 13 aprile 2027 all'Unipol Dome di Milano. Ad accompagnare il gruppo sul palco sarà Isabel LaRosa, special guest della serata.

Il gruppo è composto dai fratelli Mitchel e Clinton Cave insieme a Christian Anthony. Originari dell'Australia ma stabilmente residenti a Los Angeles, i tre propongono un suono che intreccia R&B, rock alternativo, pop, elettronica e hip-hop, con atmosfere cinematografiche, tinte cupe e sensuali e produzioni molto curate.

I numeri della band sono di rilievo: quasi 14 miliardi di stream complessivi, oltre 20 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e quattro singoli certificati Platino insieme a sei certificati Oro nel mondo. Nel corso degli anni il trio ha conquistato un pubblico internazionale sempre più ampio, affermandosi come una delle proposte più influenti della scena alternative contemporanea.

È disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo "Wherever You Are", primo brano pubblicato per la Atlantic Records, che anticipa le nuove uscite previste per il 2027. Il pezzo unisce rock, elettronica e hip-hop in un impianto sonoro e visivo intenso. A corredo del brano è stato pubblicato il video musicale ufficiale.

La discografia del gruppo conta quattro album in studio: l'omonimo Chase Atlantic del 2017, Phases del 2019, Beauty in Death del 2021 e Lost In Heaven, uscito nel 2024. Tra i brani più noti figurano "Swim", "Friends" e "Into It", diventati punti di riferimento per i fan di tutto il mondo. Con Lost In Heaven la band ha confermato la capacità di sperimentare mescolando generi diversi senza perdere la propria identità.

Dal vivo il trio ha già registrato concerti sold out in arene di primo piano come la O2 Arena di Londra e il Barclays Center di New York. Il Lost In Heaven Tour ha raggiunto il tutto esaurito in Europa, Regno Unito, Nord e Sud America, Australia e Nuova Zelanda, e il percorso è stato immortalato nel film-concerto Lost in Heaven: Live from the O2, approdato nelle sale cinematografiche.