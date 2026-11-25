Sabato 28 novembre alle ore 18 la Galleria Alberto Sordi di Roma si trasforma nel regno di Hogwarts con l'accensione di due alberi di Natale dedicati al mondo di Harry Potter. La cerimonia sarà accompagnata dal canto del coro Roma Gospel Voices e fa da preludio all'arrivo della nuova serie HBO Original Harry Potter e la pietra filosofale, che debutterà in esclusiva su HBO Max il 25 dicembre.

Il momento clou della serata sarà il conto alla rovescia che porterà all'illuminazione simultanea delle due installazioni. Ciascun albero presenta un allestimento diverso, ispirato all'universo della scuola di magia, e il coro renderà la serata un evento capace di unire l'atmosfera di Hogwarts con lo spirito del Natale.

L'albero collocato nella navata di sinistra rende omaggio alla Sala Grande e al rituale dello Smistamento. Le decorazioni richiamano le quattro Case della scuola, ovvero Grifondoro, Tassofrasso, Serpeverde e Corvonero, mentre sulla punta si staglia il celebre Cappello Parlante.

Il secondo albero, invece, racconta il viaggio verso Hogwarts. Tra i suoi elementi compaiono le celebri lettere di ammissione alla scuola e figure tridimensionali di gufi, bauli e dell'Hogwarts Express.

Intorno agli alberi è stata costruita una scenografia immersiva. Al centro della Galleria trova posto una ghirlanda dedicata a HBO Max, arricchita da decorazioni e stendardi che richiamano le quattro Case. Ai lati degli alberi sono installate vetrofanie alte oltre quattro metri con i poster dei protagonisti Harry, Hermione e Ron, mentre gli stendardi di Hogwarts accolgono i visitatori anche nei due ingressi laterali. Gli allestimenti resteranno visibili per tutto il periodo natalizio e offriranno uno sfondo suggestivo per foto e video da condividere online.

Sul fronte televisivo, la serie è tratta dai romanzi di J.K. Rowling ed è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner e produttrice esecutiva. Mark Mylod cura la produzione esecutiva e firma la regia di diversi episodi. Il progetto nasce da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television, mentre J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, insieme a David Heyman di Heyday Films, completano il team della produzione esecutiva.