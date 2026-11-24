Il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club riporta la musica del leggendario cantante cubano nei teatri italiani con quattordici date tra il 28 febbraio e il 31 marzo 2027, nell'ambito del tour La Leyenda Continúa, prodotto e organizzato da Futura Unisce Produzione Eventi.

La partenza del tour coincide con un anniversario importante: nel 2027 ricorrono centoventi anni dalla nascita di Compay Segundo, mentre sono trascorsi trent'anni dall'uscita dello storico album Buena Vista Social Club. Dopo il successo ottenuto durante le date estive, il gruppo tornerà quindi a farsi ascoltare nel nostro Paese con un calendario fitto di appuntamenti.

Il percorso italiano si apre il 28 febbraio al Teatro Accademia di Conegliano e si chiude il 31 marzo al Teatro Donizetti di Bergamo. Nel mezzo il gruppo si esibirà il 14 marzo al Teatro Moderno di Grosseto e il giorno seguente al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Il 16 marzo sarà la volta del Teatro Celebrazioni di Bologna, mentre il 17 marzo il palco sarà quello del Palapartenope di Napoli. Il 18 marzo la musica arriverà al Teatro Metropolitan di Catania e il 20 marzo al Teatro Golden di Palermo. Il 22 marzo toccherà all'Auditorium Paganini di Parma, il 23 marzo al Teatro Nazionale di Milano e il 25 marzo all'Auditorium Conciliazione di Roma. Il 26 marzo la carovana farà tappa al Palatour Frecciarossa di Bitritto, in provincia di Bari, e il 27 marzo al Palariviera di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il 30 marzo il gruppo si esibirà infine al Teatro Alfieri di Torino, prima dell'ultima data bergamasca. I biglietti per tutte le date sono disponibili sulla piattaforma TicketOne.

La storia di Compay Segundo comincia nel 1907 a Siboney, nei pressi di Santiago de Cuba, dove nacque con il nome di Máximo Francisco Repilado Muñoz. La sua carriera attraversò due stagioni distinte: la prima tra gli anni Quaranta e Cinquanta, con i Los Compadres e il Conjunto Matamoros, la seconda, tardiva ma travolgente, che lo portò alla ribalta internazionale grazie al progetto legato al celebre disco.

La svolta decisiva arrivò nel marzo 1996, quando il chitarrista e produttore Ry Cooder, durante un soggiorno all'Avana, rimase colpito dal suo talento. Da quell'incontro nacquero l'album Buena Vista Social Club, che ha raggiunto milioni di copie in tutto il pianeta, e il film omonimo del 1999 diretto da Wim Wenders, candidato agli Oscar e recentemente riproposto in una versione restaurata con immagini mai viste prima.

Compay Segundo è scomparso nel 2003, ma la sua eredità prosegue grazie al gruppo, composto da nove elementi e guidato dal figlio Salvador Repilado Labrada, direttore artistico e contrabbassista, insieme a Hugo Garzón Bargalló, storica voce della formazione che suona anche le maracas. Entrambi erano sul palco con Compay Segundo nel celebre concerto alla Carnegie Hall di New York nel 1998.

Salvador Repilado Labrada ha ricordato la figura del padre con parole precise: "L'eredità artistica di mio padre, Compay Segundo, è profonda e continua a vivere ancora oggi." Il figlio del musicista sottolinea come il padre abbia inventato l'armónico, strumento a sette corde diventato il suo segno distintivo, e sia stato il primo a inserire un gruppo di clarinetti nelle formazioni di son. "Mio padre è stato molto più di un interprete: è stato un creatore che ha arricchito la musica cubana in modo unico."

Nel repertorio della formazione continuano a comparire brani come Chan Chan, Macusa e Sarandonga, ormai entrati nel patrimonio classico della tradizione cubana. La formazione attuale, oltre a Salvador Repilado Labrada e Hugo Garzón Bargalló, include Nilso Arias Fernández alla seconda voce e alla chitarra, Rafael Inciarte Rodríguez alla direzione musicale e ai cori, Haskell Armenteros Pons al clarinetto e ai cori, Rafael Inciarte Cordero al clarinetto basso, Rafael Dairon Mejias Chang alle percussioni e ai cori, Omar Perez Rodríguez alla chitarra e Yoel Matos Rodriguez all'armónico.