Nuovo traguardo per GialappaShow, lo show della Gialappa's Band che continua a convincere il pubblico televisivo. La sesta puntata ha raccolto complessivamente 1 milione e 33 mila spettatori medi in Total Audience, somma delle visioni registrate su TV8, Sky Uno e piattaforma Sky, comprese le fruizioni on demand.

Alla guida della serata c'era Mago Forest, affiancato dall'attrice ed ex modella Giusy Buscemi. Il programma vede in scena la Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, mentre l'ideazione porta le firme di Gherarducci, Santin e Lucio Wilson e la regia è affidata ad Andrea Fantonelli.

Sul fronte degli ascolti, il primo passaggio della puntata su TV8 ha toccato uno share del 4,5% e una media di 697 mila spettatori. Anche sui social il racconto è stato intenso: l'hashtag ufficiale GialappaShow è rimasto in tendenza per l'intera durata dello show.

Tra gli ospiti spiccano Valentina Lodovini, Salvatore Esposito, Joe Bastianich, Daniele Silvestri e Lillo. Lodovini ha partecipato a un'intervista volutamente surreale con il regista turco portato in scena da Toni Bonji, mentre Esposito si è confrontato con il Roberto Saviano interpretato da Gigi. Bastianich, infine, ha affrontato un faccia a faccia paradossale con il proprio alter ego firmato da Ubaldo Pantani.

La puntata si è aperta con il dialogo al citofono tra Silvestri e Ivan, il personaggio di Alessandro Betti. A seguire sono andate in onda una sigla ispirata al mondo di Indiana Jones e l'esibizione di Jaynital, il personaggio affidato a Max Angioni. Largo spazio anche alla musica: i Neri per Caso hanno eseguito Satisfaction e Dolcenera, quest'ultima insieme a Silvestri e al coro Le Mondine, prima del brano Donne, accompagnato dal Francesco Gabbani portato in scena da Ross.

Non sono mancate le parodie: Giulia Vecchio ha vestito i panni di Iva Zanicchi e di Emma Marrone, Brenda Lodigiani ha riprodotto Victoria Cabello, Max Angioni è stato Lele Adani e Gigi ha dato volto a Stefano De Martino.

Ampio spazio anche alle rubriche più seguite. Si va da Sensualità a Corte, con la partecipazione di Lillo, fino a Storie Male di Maccio Capatonda, passando per Le Iene, Avvocato d'Ufficio, Start Up, Ultimo Appuntamento, Casa Piersilvi e il Terzultimo di Giovanni Vernia.

Tra le rubriche figura anche la nuova puntata di Chi l'ha visto? Retired, con Brenda Lodigiani nei panni di Federica Sciarelli ambientata in una trattoria. Nel ristorante Trippa e dintorni il cameriere Marcello si avvicina per raccogliere l'ordine, ma la presentatrice lo nota e pensa che il suo aspetto sia adatto al cinema. Lo invita quindi a lasciare il locale per un provino, assicurando di aver già parlato con il proprietario. Da quel momento parte l'inchiesta per ritrovarlo, dato che il giovane sparisce nel nulla.

Ivan, alla ricerca di un sostituto per i Neri per Caso, ha proposto alla Gialappa's Band di prendere Silvestri in prova. Il problema è che il cantautore avrà un calendario fitto: il tour europeo tra febbraio e marzo, poi i teatri italiani.

Anche Joe Bastianich ha partecipato in prima persona. Accanto alla sua parodia è comparso lo stesso Bastianich, invitato per il lancio della nuova stagione di Foodish, il programma culinario che tornerà su TV8 a gennaio. Durante l'intervista Giusy Buscemi gli chiede dei segreti del mestiere, a partire dalla regola d'oro di non sbagliare mai, mentre lui lascia intendere di evitare volentieri i fornelli.

GialappaShow va in onda ogni lunedì alle 21.30 su TV8, con simulcast su Sky e streaming su NOW. Chi preferisce può rivedere le puntate on demand su Sky o in streaming sulla piattaforma NOW.