Su Cine34 arriva I Volti della Fede: ogni giovedì alle 21:00 quattro film su Padre Pio, Giovanni Paolo II e Papa Francesco, a 90 anni dalla nascita.

Da giovedì 26 novembre Cine34 propone ogni giovedì in prima serata, alle 21:00, il ciclo cinematografico I Volti della Fede. Il ciclo va in onda sul canale 34 del digitale terrestre e raccoglie quattro film dedicati alle grandi figure della Chiesa cattolica. Il percorso parte da Padre Pio, attraversa la vita di Giovanni Paolo II e si conclude con un omaggio a Papa Francesco nel novantesimo anniversario della sua nascita.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 26 novembre con Padre Pio. La pellicola segue la vita del santo di Pietrelcina, la sua chiamata e le prove spirituali affrontate, dall'infanzia fino alla consacrazione, tappa che lo ha reso uno dei religiosi più venerati del nostro tempo. Nel ruolo del protagonista c'è Sergio Castellitto.

Giovedì 3 dicembre va in onda KAROL - UN UOMO DIVENTATO PAPA, la prima parte della biografia dedicata a Karol Wojtyła, interpretato da Piotr Adamczyk. Il racconto ricostruisce la giovinezza trascorsa in Polonia, il periodo dell'occupazione nazista, l'impegno culturale e la nascita della vocazione sacerdotale. Un cammino che nel 1978 porterà il futuro Giovanni Paolo II a salire sul soglio pontificio.

Giovedì 10 dicembre arriva il secondo capitolo, KAROL - UN PAPA RIMASTO UOMO, dedicato al pontificato di Giovanni Paolo II. La narrazione tocca l'attentato subito in piazza San Pietro, la costante ricerca della pace nel mondo, il dialogo tra i popoli e il legame profondo con i giovani, fino agli ultimi momenti dell'esistenza.

Il ciclo si chiude giovedì 17 dicembre con una serata speciale dedicata a Papa Francesco, nel novantesimo anniversario della nascita di Jorge Mario Bergoglio. Il film CHIAMATEMI FRANCESCO - IL PAPA DELLA GENTE, con Rodrigo de la Serna nel ruolo del futuro Pontefice, ripercorre il cammino umano e pastorale di Bergoglio. Si parte dalla giovinezza trascorsa a Buenos Aires e si arriva all'elezione al soglio di Pietro avvenuta nel 2013, con un ritratto dell'uomo vicino agli ultimi e fedele alla misericordia.