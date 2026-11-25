Giorgio Conte esce con Canzoni Animate, quattordicesimo album di inediti con Elio e Fabio Treves, in uscita il 27 novembre su CD, vinile e digitale.

Giorgio Conte pubblica Canzoni Animate, il suo quattordicesimo album di inediti, disponibile dal 27 novembre in CD, vinile e su tutte le piattaforme di streaming.

Il disco, edito da NAR International e distribuito da ADA Warner, arriva a nove anni dall'ultimo lavoro, Sconfinando, e segna il ritorno discografico del compositore e chansonnier astigiano. Ad anticiparne l'uscita è il singolo LEI, che vede la partecipazione di Elio.

La pubblicazione giunge a pochi giorni dal conferimento del Premio Ciampi alla Carriera 2026. La motivazione del riconoscimento sottolinea la capacità delle sue canzoni di superare i confini del tempo e dello spazio, trasformando storie personali in racconti universali. Viene inoltre evidenziato il legame della sua musica con lo swing, con il cantautorato francese e con sonorità che appartengono alla grande tradizione internazionale.

Il progetto è prodotto da Lucio Fabbri e include dodici brani scritti e composti interamente da Conte. Accanto a lui compaiono Elio, presente in tre tracce, e Fabio Treves, conosciuto con gli appellativi di puma di Lambrate e signore degli aneddoti. Si tratta di tre artisti con cui Conte aveva già collaborato nel disco Eccomi qua, pubblicato nel 1999. Treves suona in Lei e in Senza di te.

Tra le novità spicca una versione inedita di Senza di te interpretata al femminile, con il testo originale. Il brano nacque dalla penna di Conte insieme a Ornella Vanoni, che lo incise nel 1995 per l'album Sheherazade. Rimasto fuori da quella tracklist, fu reso pubblico soltanto nel 2025, in occasione dei trent'anni del disco.

La genesi del progetto affonda le radici in Modulazione di frequenza, un brano del 1993 realizzato con Elio e Fabbri che prendeva di mira le radio private e il linguaggio dei mass media. Partendo da quella critica, Conte torna oggi sull'argomento con In TV, un pezzo ironico che colpisce una televisione da lui giudicata insopportabile e di pessimo gusto. Il rapporto con Elio, spontaneo e naturale, ha prodotto altri tre brani: Lei, B24, costruito come un radiodramma degli anni Sessanta, e Vuoi sapere perché, in cui Elio canta nel coro finale. Dopo 33 anni, i due amici tornano a incrociare i rispettivi percorsi artistici.

Conte descrive il proprio metodo di lavoro con parole dirette: "Io non scrivo come un poeta ma come un paroliere. Mi sdoppio, scrivo una musica e provo a cantarci sopra una frase o due, e se mi viene bene vado avanti. Ma la musica innanzitutto". Il cantautore ammette di non amare i testi di stampo poetico e sostiene che le idee arrivino nei momenti più inattesi, mentre si cammina, si pedala o poco prima di addormentarsi.

Nel disco trovano spazio anche ricordi d'infanzia. Babau prende spunto dal mostro immaginato da Dino Buzzati, raffigurato come un grosso tapiro, e qui diventa un suonatore di marimba e congas, goffo e burlone ma sempre pronto a spaventare la gente. La mula riprende una filastrocca che da bambino faceva ridere Conte, ora musicata. Io e Costante rende omaggio a Mauro Corona e all'amico Costante, abile imitatore del canto degli uccelli, conosciuti ad Erto.

Il rapporto con l'universo femminile resta il tema centrale delle canzoni di Conte, affrontato con ironia e divertimento, ma anche con una punta di malinconia. Apre l'album E invece un cazzo, che riflette sulla difficoltà di trovare un senso alla fine di una storia d'amore, sperando in una vincita al gratta e vinci che non arriva. In Lei una donna lascia il compagno e torna sui propri passi per riconquistare l'ex, ma fallisce per una distanza minima, appena dieci numeri civici. Anche se poi le lacrime racconta una rimpatriata tra vecchi amici, con il desiderio di riconciliarsi con la ex amata e un ultimo ballo con le lacrime in tasca. Controcorrente descrive l'ostinazione di chi insiste nella conquista di una donna, con la caparbietà del salmone come motto.

Anche i due singoli usciti in anticipo ruotano attorno alle relazioni sentimentali. Didiudiè unisce ritmi latin jazz a un ritornello incalzante, che il protagonista canta per ingannare l'attesa di una risposta che tarda ad arrivare. Vuoi sapere perché celebra il calcetto, valvola di sfogo capace di alleggerire un rapporto amoroso un po' soffocante.

La scaletta completa comprende E invece un cazzo, Lei con Elio, Anche se poi le lacrime, Controcorrente, Senza di te, In TV, Didiudiè, Babau, Vuoi sapere perché, B24 con Elio, La mula e Io e Costante.

Accanto a Conte e a Fabbri, che si occupa anche del polistrumentismo, suonano Fabio Treves all'armonica, Massimo Germini alla chitarra, Roberto Gualdi alla batteria, Antonio Petruzzelli al basso, Carmelo Colajanni tra clarinetti, sax e flauto, Daniele Moretto alla tromba e al flicorno e Guido Baldoni alla fisarmonica. La registrazione, il missaggio e la programmazione delle tastiere sono affidati ad Alessandro Marcantoni.

Nel frattempo Conte ha pubblicato il romanzo Biglietto serie L 273505, uscito a ottobre, ambientato a Voghera. Ha inoltre realizzato il podcast Bagni arcobaleno, tratto dall'omonimo spettacolo teatrale e disponibile in formato digitale.

Artista eclettico, Conte ha ereditato dai genitori la passione per il jazz, la musica popolare e la canzone francese. Insieme al fratello Paolo ha condiviso i primi gruppi musicali e un sodalizio che lo ha portato a collaborare anche con il clan Celentano, dando vita a brani scritti a quattro mani. Ha composto canzoni per Mina, Ornella Vanoni, Fausto Leali, Loretta Goggi, Rosanna Fratello, Francesco Baccini, Mireille Mathieu, Wilson Pickett e Amanda Lear. Parallelamente alla musica e alla scrittura coltiva anche il disegno e la recitazione.