Rachel Brosnahan e Matthew Rhys tornano nella seconda stagione di Presunto innocente su Apple TV: anteprima per la stampa e uscita il 19 febbraio 2027.

Sono disponibili per la stampa i primi sei episodi della seconda stagione di Presunto innocente, il thriller giudiziario firmato da David E. Kelley e J.J. Abrams che torna su Apple TV. La nuova stagione debutterà sulla piattaforma il 19 febbraio 2027, con Rachel Brosnahan e Matthew Rhys ancora protagonisti della vicenda.

Al centro della storia c'è Lelia Reynolds, giovane penalista in ascesa interpretata da Brosnahan. La sua carriera la mette di fronte in aula al marito Rhys, procuratore distrettuale, in un processo per omicidio. Il caso rischia di compromettere non soltanto le loro posizioni professionali, ma anche la loro unione.

Accanto ai due protagonisti recitano il due volte vincitore dell'Emmy Courtney B. Vance, Fiona Shaw, candidata all'Emmy e premiata con un BAFTA, Jack Reynor e Lesley-Ann Brandt. Judith Light compare inoltre in una partecipazione speciale.

La stagione è tratta da Dissection of a Murder, il thriller giudiziario d'esordio di Jo Murray, che ricopre anche il ruolo di co-executive producer. Il progetto nasce dalla collaborazione tra David E. Kelley e J.J. Abrams, entrambi pluripremiati agli Emmy. Kelley è showrunner della seconda stagione e produce attraverso David E. Kelley Productions, in associazione con Warner Bros. Television, insieme a Matthew Tinker. Abrams è executive producer tramite la sua Bad Robot Productions.

Tra i produttori esecutivi figurano anche Rachel Rusch Rich, Dee Johnson, Dustin Thomason e la stessa Brosnahan. Gyllenhaal, protagonista della acclamata prima stagione, partecipa al progetto attraverso la sua casa di produzione Nine Stories. Scott Turow, autore dell'opera originale, è co-executive producer.

I primi sei episodi restano riservati alla stampa con embargo fino a una data che sarà comunicata in un secondo momento.