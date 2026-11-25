Dal 27 novembre il singolo La favola più bella di Fedele sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano arriva subito dopo il riconoscimento ottenuto dall'artista nella categoria Urban di LAZIOSound 2026, l'iniziativa della Regione Lazio dedicata ai giovani musicisti.

Il programma nasce con l'obiettivo di accompagnare i ragazzi nel passaggio dalla passione per la musica a una vera attività professionale. Promosso dalla Regione Lazio e dalle Politiche Giovanili, il progetto è stato voluto con decisione dall'assessore Simona Renata Baldassarre ed è guidato sul piano artistico da Paolo Vita.

Per Fedele questa esperienza ha significato una crescita tanto artistica quanto personale, grazie al confronto con musicisti che arrivano da ambiti e generi molto distanti dal suo. Ecco come ha commentato la sua partecipazione:

"Partecipare a LAZIOSound è stata un'esperienza bellissima e importante per il mio percorso. Al di là del riconoscimento, porto con me soprattutto la possibilità che mi è stata data di entrare in contatto con artisti provenienti da mondi e generi musicali così diversi dal mio. È stato un bellissimo scambio, fatto di incontri, contaminazioni e nuove prospettive musicali. Credo che esperienze del genere siano fondamentali per crescere, non soltanto come artisti, ma anche come persone."

Il brano racconta la storia di due persone che, in principio estranee, finiscono per diventare indispensabili l'una all'altra. Il testo mette al centro il potere sorprendente degli incontri, capaci di cambiare il modo di guardare le cose e di far nascere qualcosa di speciale da una giornata qualunque. Il racconto scava nelle tante sfumature di una relazione, parlando del timore di perdersi, delle insicurezze, dei gesti capaci di disarmare e del peso delle parole, che possono ferire come salvare. In questo percorso l'amore diventa anche un modo per conoscere meglio se stessi, fare i conti con le proprie debolezze e superare ciò che in passato ha procurato dolore.

Il singolo entra a far parte di FANTASIA, il percorso musicale ideato da Fedele per esplorare la linea sottile che separa l'immaginario dal vero, ricorrendo a racconti, allusioni e metafore. Qui la dimensione della fiaba abbandona i mondi immaginari e si installa nella quotidianità: la magia nasce quando due persone si incontrano e riescono a trasformare reciprocamente le rispettive esistenze. Il messaggio è che le storie più straordinarie possono germogliare proprio dal reale, senza che sia necessario un epilogo predeterminato.

Per ascoltare il singolo e seguire le novità del progetto basta visitare i canali ufficiali di Fedele su Spotify, Instagram e YouTube.