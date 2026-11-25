Nel Live Show 6 di X Factor 2026 la semifinale con cover e band dal vivo, due eliminazioni e conduzione di Giorgia su Sky e in streaming su NOW.

La corsa verso la finalissima entra nel vivo con il Live Show 6 di X Factor 2026, la semifinale dello show Sky Original prodotto da Fremantle in onda giovedì 26 novembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Sul palco dell'X Factor Arena i sei artisti ancora in gara si giocano l'accesso alla finale del 3 dicembre all'Unipol Forum di Assago, in una serata decisiva che decreterà quattro finalisti e due eliminazioni. A guidare il ritmo della puntata sarà Giorgia, mentre al tavolo dei giudici siedono Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, pronti a giocarsi le ultime strategie per portare i propri talenti nel tempio della musica italiana dal vivo.

Dopo l'uscita dei brani inediti su tutte le piattaforme digitali all'interno di "X Factor Mixtape 2026 (Inediti)" per Warner Music Italy (etichette Atlantic Records e Warner Records), la semifinale si sviluppa su due manche. La prima si chiama Live Room e vede ciascuno dei sei concorrenti esibirsi con arrangiamenti personali accompagnato da una band dedicata di 8 elementi che suona dal vivo.

Chi ottiene il punteggio più alto al termine della Live Room conquista subito un posto in finale, saltando la seconda manche. Tutti gli altri affrontano un secondo round con cover a tema libero. Alla fine della seconda manche vengono sommati i voti ottenuti nei due momenti da chi ha preso parte al secondo giro: il concorrente meno votato esce subito dalla gara, mentre penultimo e terzultimo finiscono al ballottaggio davanti ai giudici, con eventuale Tilt di 200 secondi affidato al pubblico in caso di parità.

Per la squadra di Francesco Gabbani, Giacomo Calò porta nella Live Room "When a Man Loves a Woman" nella versione di Michael Bolton e, nell'eventuale seconda manche, "Una lunga storia d'amore" di Gino Paoli. Teo Bok affronta "Faith" di George Michael nel primo round e punta su "Livin' la Vida Loca" di Ricky Martin in caso di seconda esibizione.

Nel team di Irama, Le Distanze partono dalla rilettura industrial di Marilyn Manson di "Sweet Dreams (Are Made of This)" degli Eurythmics, con l'opzione "Mon amour" di Slimane (Eurovision Song Contest 2024) nella seconda manche. Patrizia canta "Je suis malade" nella Live Room e ha in scaletta "Stay" di Rihanna con Mikky Ekko per il secondo round.

Per Jake La Furia, Alex Fontana si cimenta con "Champagne Supernova" degli Oasis nella prima manche e con "R U Mine?" degli Arctic Monkeys nell'eventuale seconda. Infine, per il gruppo guidato da Paola Iezzi, i Mad-Dog affrontano "Murder On The Dancefloor" partendo dalla versione indie-rock dei Royel Otis, mentre nella seconda manche potrebbero proporre "Figure It Out" dei Royal Blood.

Ospite speciale della semifinale all'X Factor Arena è Sayf, artista italo-tunisino classe 1999 e punto di riferimento della nuova scena genovese. Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo 2026 con "Tu mi piaci tanto" (platino e quasi 47 milioni di streaming) e l'album "Santissimo" (debutto al numero uno in classifica FIMI e certificazione platino), Sayf arriva sull'onda del tutto esaurito del Santissimo Tour, in attesa del Santissima Fest del 16 luglio 2027 all'Arena del Mare di Genova e dopo aver firmato il documentario "Il cielo in una stanza" girato nella Casa di Reclusione di Chiavari.

Prima del Live Show, Mariasole Pollio conduce l'Ante Factor dalla postazione vicina al palco, mentre il racconto quotidiano prosegue con il Daily dal lunedì al venerdì alle 20:30 e con Road To X Factor 2026 il mercoledì alle 21:15. Oltre alla diretta del giovedì alle 21:15 su Sky Uno, NOW, Sky Go e on demand, la puntata va in onda in chiaro il martedì su TV8 e il mercoledì su Cielo.