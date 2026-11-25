Davide Van De Sfroos torna sui palchi con il progetto Folkestra e il 2 dicembre 2026 darà il via al nuovo tour dal Teatro Condominio di Gallarate, in provincia di Varese. Il tour è prodotto e organizzato da MyNina e porterà il cantautore in numerosi teatri italiani con uno spettacolo pensato per rileggere la sua lunga carriera in una chiave insolita.

Lo show ripercorrerà il repertorio di uno dei nomi di riferimento del folk rock italiano, mescolando la tradizione popolare con echi celtici, atmosfere country e chitarre rock. Sono gli elementi che da sempre caratterizzano il suo percorso artistico e che ritroveremo in ogni tappa. La data inaugurale di Gallarate è già sold out, mentre il giorno successivo, il 3 dicembre, il teatro ospiterà una seconda serata nella stessa città.

Il calendario prosegue con una serie di appuntamenti in Lombardia e in Piemonte. Il 12 dicembre il tour farà tappa al Teatro Sociale di Sondrio, dove restano ancora gli ultimi biglietti disponibili. Il 18 dicembre Davide Van De Sfroos si esibirà al Teatro Manzoni di Monza, mentre il 19 gennaio 2027 salirà sul palco del Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Il 23 gennaio sarà la volta del Teatro Della Concordia di Venaria Reale, in provincia di Torino.

Nelle settimane successive sono previste le date di Parma, con l'Auditorium Paganini il 30 gennaio, e di Genova, con il Teatro Verdi il 6 febbraio. Il 13 febbraio lo spettacolo arriverà al Teatro Alfieri di Asti, seguito il 20 febbraio dal Teatro Clerici di Brescia. Il 27 febbraio il cantautore si esibirà infine al Palexpo Fevi di Locarno, in Svizzera.

Marzo vedrà ancora diverse tappe lombarde. Il 5 e il 6 marzo il Teatro Della Società di Lecco ospiterà due serate, entrambe già esaurite. Il 12 marzo il tour approderà alla Sala Argentia di Gorgonzola, in provincia di Milano, mentre il 20 marzo toccherà al Cinema Teatro Galleria di Legnano, sempre nel Milanese.

Il percorso si concluderà in primavera con due appuntamenti nel Veneto. Il 17 aprile il Teatro Accademia di Conegliano, in provincia di Treviso, accoglierà il progetto, mentre il 24 aprile il tour si chiuderà al Teatro Astra di Schio, in provincia di Vicenza.

Dietro questo progetto c'è Davide Bernasconi, questo il suo vero nome, considerato tra i protagonisti più rilevanti del nuovo folk rock italiano. Dopo oltre vent'anni di concerti molto frequentati, ha venduto complessivamente circa 350mila copie con dischi lontani da ogni logica commerciale.

I suoi testi alternano la lingua italiana a un dialetto molto particolare, quello della Tremezzina, una zona del lago di Como che fa da sfondo alle storie e ai personaggi delle sue canzoni, ormai entrati nell'immaginario collettivo. Il viaggio è cominciato nel 1995 con l'album Manicomi, realizzato insieme ai De Sfroos.

Da solista ha pubblicato Brèva & Tivàn, il mini album Per una poma, ...e semm partii, il doppio live Laiv, Akuaduulza e Pica!, quest'ultimo arrivato al quarto posto in classifica. Il successo più grande resta Yanez, lanciato dalla partecipazione al Festival di Sanremo, dove l'artista ha sfiorato il podio conquistando un inatteso quarto posto.

Nel corso della carriera ha inoltre firmato due libri per Bompiani e una raccolta di poesie, ha diretto artisticamente numerose manifestazioni puntando sul legame tra musica e dialetti regionali, e nel 2013 ha ideato il progetto multimediale Terra&Acqua, un format televisivo in cui fa da guida alle terre lariane, affiancato da una pubblicazione e da un sito dedicato alle tradizioni.

L'ultimo disco è VAN DE BEST, raccolta realizzata per festeggiare i venticinque anni di carriera solista. Pubblicata da BMG e MyNina, la raccolta contiene 49 grandi successi incisi tra il 1999 e il 2015 e riregistrati per tornare disponibili al pubblico.