Nuova Lancia Gamma e Ypsilon accompagnano le star alla Serata d'Apertura del Torino Film Festival al Teatro Regio, tra storia del marchio e cinema.

Nuova Lancia Gamma e Lancia Ypsilon hanno accompagnato al Teatro Regio di Torino le star del cinema internazionale per la Serata d'Apertura della 44ª edizione del Torino Film Festival. Il marchio, in veste di Automotive Partner della manifestazione, ha scelto la città che lo ha visto nascere per unire settima arte, stile italiano e patrimonio automobilistico.

Le due vetture hanno portato sul red carpet un'interpretazione attuale dell'eleganza italiana. Pur essendo modelli diversi, condividono la stessa visione del DNA del brand, fatta di design ricercato, comfort e attenzione ai particolari.

Tra gli ospiti della cerimonia inaugurale figurano John Travolta, Maria de Medeiros, Stephen Frears, Mike Newell e Margarethe von Trotta. Durante la serata sono stati inoltre consegnati i premi Stella della Mole.

Il momento più suggestivo ha però riguardato la storia del marchio. Una sfilata di auto d'epoca provenienti da collezioni private ha ripercorso alcuni dei modelli che hanno scandito i 120 anni di Lancia. A chiudere la parata sono arrivati Arnaud Belloni, amministratore delegato dei brand FIAT, Abarth e Lancia, e Roberto Giolito, Head of Heritage Hub Italy, a bordo di una Lancia Aurelia B20 GT, simbolo della tradizione granturismo della casa torinese.

Il rapporto tra Lancia e il grande schermo affonda le radici in decenni di produzioni. Non di rado le automobili sono diventate parte integrante della storia raccontata, come accadde con la Lancia Aurelia B24 Convertibile ne Il Sorpasso di Dino Risi, uscito nel 1962 accanto a Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant. Il legame si è poi rinnovato con Herbie, con il Rally di Montecarlo e, più recentemente, con Race for Glory (Audi vs. Lancia).

Accanto alle celebrazioni in sala, il marchio presenta la mostra fotografica "Lancia e il cinema. Eleganza in movimento", pensata per il festival. Le immagini, scattate tra gli anni Cinquanta e Settanta, mostrano celebri attrici e icone del cinema internazionale affiancate a vetture che hanno fatto la storia del brand, dall'Aurelia alla Flaminia, fino alla Flavia e alla Fulvia.

Gli scatti raccontano un'epoca in cui cinema, moda e automobile si influenzavano a vicenda, contribuendo a fissare nuovi modelli di stile. Tra le fotografie compaiono Brigitte Bardot con una Lancia Flaminia Berlina, Catherine Spaak insieme ad alcuni modelli del marchio, Britt Ekland sulla Flavia Convertibile e Celina Cely al fianco della propria Aurelia B24 Convertibile. Il percorso si chiude simbolicamente con la Aurelia B24S Convertibile protagonista de Il Sorpasso.

L'edizione 2026 del festival è dedicata a Marilyn Monroe nel centenario della sua nascita, con una retrospettiva a lei consacrata. In questo contesto la mostra acquista un valore ancora maggiore, perché gli scatti selezionati documentano la stagione in cui cinema, moda e design automobilistico davano forma a nuovi immaginari, creando icone ancora oggi capaci di ispirare generazioni diverse.

Per Lancia la ricorrenza ha un significato ulteriore. Il 27 novembre 2026 cade il 120° anniversario della fondazione del marchio a Torino, una storia cominciata nel 1906, mentre la 44ª edizione del festival si svolge a pochi giorni da quella data. Attraverso il ruolo di Automotive Partner, la casa continua così a rafforzare il rapporto con la città e con i mondi del cinema, dell'arte e della cultura.