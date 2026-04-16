Allarme nel Parco d'Abruzzo: trovati morti cinque lupi ad Alfedena, sospetto avvelenamento

Cinque lupi sono stati trovati senza vita nel territorio di Alfedena, all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise. L'ipotesi più accreditata al momento è quella dell'avvelenamento, un gesto che desta profonda preoccupazione per la tutela della fauna selvatica nella zona.

Le carcasse degli animali sono state ritrovate nel corso di un controllo di routine effettuato dal personale del parco. Le autorità hanno immediatamente attivato tutte le procedure previste per accertare le cause esatte della morte, avviando analisi specifiche sui campioni raccolti. La notizia ha destato sgomento tra operatori, ambientalisti e cittadini, che temono un possibile attacco deliberato contro una delle specie più iconiche dell'ecosistema appenninico.

La presenza del lupo nel Parco Nazionale d'Abruzzo rappresenta un simbolo di biodiversità e un indicatore importante dello stato di salute del territorio. Ogni episodio di avvelenamento non solo mette a rischio la sopravvivenza di questi animali, ma compromette l'equilibrio naturale che il parco si impegna a preservare da decenni. Gli inquirenti stanno valutando tutte le possibili piste e stanno lavorando per identificare i responsabili. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare l'origine e la modalità della presunta esca avvelenata, con il supporto dei veterinari dell'ente e delle forze dell'ordine.

L'episodio si inserisce in un contesto in cui, purtroppo, non sono rari gli atti di bracconaggio e avvelenamento nei confronti della fauna selvatica, spesso causati da conflitti tra attività umane e animali protetti. Gli esperti ricordano che tali gesti rappresentano reati gravi e chiedono maggiore vigilanza e collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni ambientaliste. Le autorità invitano chiunque disponga di informazioni utili a farsi avanti per contribuire a proteggere la fauna e la natura del territorio.