“CIRCO MASSIMO”: Massimo Giannini debutta in prima serata sul Nove

Massimo Giannini, noto giornalista italiano, debutta in prima serata sul Nove con il nuovo programma “CIRCO MASSIMO”. Il primo episodio andrà in onda mercoledì 8 ottobre alle 21:30 e sarà trasmesso in streaming su discovery+.

“CIRCO MASSIMO” si propone come uno spazio di approfondimento e informazione, offrendo ai telespettatori una prospettiva unica sulle sfide contemporanee e le idee che plasmeranno il futuro. Nel corso della prima puntata, Giannini accoglierà una serie di illustri ospiti: lo scrittore Roberto Saviano, il conduttore Fabio Fazio, la comica e autrice Luciana Littizzetto, la storica dell’ebraismo Anna Foa e la scrittrice Viola Ardone.

Con il suo approccio divulgativo e la sua comprovata competenza giornalistica, Giannini intende rallentare il vortice delle notizie, creando uno spazio per discussioni approfondite. Questa settimana, i temi trattati abbracceranno argomenti di rilevanza mondiale, come la guerra, i “semi dell’odio” e il lungo e complesso cammino verso la pace.

“Circo Massimo” offrirà, grazie agli ospiti in studio e in collegamento, un ambiente dedicato al confronto e al dialogo, stimolando il pensiero critico. Diventerà un luogo aperto dove a prevalere sul chiacchiericcio è l’intelligenza dei fatti.

Il programma “CIRCO MASSIMO” sarà prodotto da Loft Produzioni per Warner Bros. Discovery e prevede quattro puntate di 90 minuti ciascuna. Nove è disponibile al canale nove del digitale terrestre e su tivùsat, con puntate disponibili in streaming su discovery+.