Citroën Ami e Scarabeo alla Milano Design Week: un gioco di parole e design

Dal 8 al 13 aprile, Milano Design Week diventa il palcoscenico di un incontro straordinario tra due icone dell’ingegno e della creatività: Scarabeo, il leggendario gioco di parole, e Citroën AMI – 100% ëlectric, simbolo della nuova mobilità urbana elettrica. In questa occasione nasce il progetto “AMI le parole”, un’iniziativa unica che celebra l’unione tra design, mobilità sostenibile e creatività.

Il progetto vede il quadriciclo Citroën AMI, leader nel mercato dei quadricicli elettrici con una quota del 40,4% nel primo trimestre del 2025, trasformarsi in una vera e propria “plancia in movimento” grazie alla collaborazione con Scarabeo. Con il suo iconico colore blu e le lettere che hanno fatto la storia del gioco, Scarabeo decora l’AMI, creando una sinergia tra il mondo del gioco e quello della mobilità urbana.

Creatività, design e accessibilità sono i valori che uniscono questi due brand. Citroën AMI risponde alle esigenze di una mobilità urbana più sostenibile e rivoluzionaria, proprio come Scarabeo ha saputo innovarsi per rimanere un classico intramontabile. Entrambi i marchi sono facili da usare, intuitivi e accessibili a tutti, con la possibilità di personalizzare il proprio stile. La Citroën AMI, ad esempio, offre infinite possibilità di configurazione, mentre Scarabeo consente combinazioni uniche di parole. Il tema della socialità e della condivisione è presente in entrambe le esperienze, con l’obiettivo di unire le persone e stimolare la comunicazione e l’interazione.

Un’inedita esposizione alla Maison Citroën in Coin Milano Cinque Giornate accoglie il pubblico in un viaggio interattivo tra mobilità e gioco. Qui, una Citroën AMI Special Edition, decorata con le lettere Scarabeo, è in esposizione, simbolo di un design che sa come sorprendere. Ma non finisce qui: ben 8 veicoli AMI indosseranno una livrea dinamica e giocosa, con le lettere mobili di Scarabeo che comporranno parole e messaggi positivi, in particolare focalizzati sulla lotta contro il bullismo. Questo gioco visivo e simbolico arricchirà l’evento, invitando tutti a riflettere sull’importanza della comunicazione positiva e dell’inclusività.

Citroën AMI, non solo protagonista di un’innovazione nel campo della mobilità sostenibile, è anche un veicolo che promuove valori educativi. Il progetto “Gëneration AMI – a scuola di antibullismo” è un esempio tangibile dell’impegno sociale del marchio. Nato in risposta agli attacchi ricevuti dal modello, questo progetto ha coinvolto oltre 17.000 studenti e 50 scuole in tutta Italia, sensibilizzando i giovani sui temi del bullismo, della responsabilità e dell’inclusività. Citroën AMI si conferma così come simbolo di un modello di mobilità che non è solo green, ma anche responsabile e accessibile.

La Milano Design Week 2025 è il palcoscenico ideale per un’iniziativa che unisce due mondi apparentemente distanti ma legati dalla stessa filosofia: l’innovazione. Scarabeo e Citroën AMI, con il loro stile unico e riconoscibile, ci invitano a scoprire un mondo dove la mobilità, il design e il gioco si incontrano, offrendo nuove possibilità di connessione e comunicazione per tutti.