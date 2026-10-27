FIAT rinnova la sponsorship della Torino City Marathon, 500 Hybrid apripista e Grizzly protagonista

FIAT conferma la title sponsorship della Torino City Marathon 2026: 500 Hybrid sarà vettura apripista e Grizzly protagonista al Marathon Village.

FIAT conferma per il secondo anno consecutivo la sua presenza come title sponsor della Torino City Marathon, in programma domenica 29 novembre 2026. Un legame, quello tra il celebre brand automobilistico e la manifestazione sportiva torinese, che si rafforza e si rinnova all'insegna di movimento, energia e passione.

Torino e FIAT, unite da radici profonde e una naturale vocazione al movimento, corrono ancora una volta insieme. La maratona rappresenta un'occasione unica per celebrare questa sinergia: Ad accomunare FIAT e Torino City Marathon sono infatti le radici torinesi e, soprattutto, una naturale vocazione al movimento: quello di migliaia di runner che attraversano la città e quello di un Brand che da oltre un secolo accompagna le persone nella loro vita quotidiana.

Grande protagonista sulle strade della città sarà la nuova FIAT 500 Hybrid, scelta come vettura apripista della manifestazione. Progettata presso il Centro Stile FIAT di Torino e prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, la 500 Hybrid simboleggia l'avanzamento del marchio verso una mobilità sostenibile senza dimenticare l'anima torinese. Si tratta di un modello compatto e pensato per la mobilità urbana, capace di incarnare lo stile italiano, la semplicità e accessibilità reinterpretate in chiave moderna ed efficiente.

La 500 Hybrid accompagnerà così simbolicamente i runner verso il traguardo della FIAT Torino City Marathon, della Torino City Half Marathon e della Torino City Run - gara di circa 5km con formula non competitiva aperta a tutti e senza limiti di età.

Non mancherà l'innovazione nella gamma FIAT grazie all'esposizione dei nuovi modelli Grizzly e Grizzly Fastback, presentati al pubblico in occasione delle giornate dell'evento presso il Marathon Village al Green Pea e all'arrivo della maratona in Piazza Castello. Il Grizzly punta su spazio e praticità, mentre il Grizzly Fastback ne accentua il carattere dinamico e la silhouette sportiva. Entrambe le vetture, lunghe meno di 4,5 metri, offrono 3,5 m³ di spazio interno e una notevole capacità di carico: 545 litri per Grizzly e 608 litri per Grizzly Fastback, la migliore categoria tra le auto dello stesso segmento.

La gamma include motorizzazioni benzina, ibride o elettriche, trasmissioni manuali o automatiche, e carrozzerie hatchback o Fastback, con un prezzo di ingresso indicativo di circa 20.000 euro, rendendo l'offerta tra le più versatili e accessibili sul mercato attuale.

La presenza di FIAT alla Torino City Marathon è la testimonianza di un rapporto vivo e moderno con la città.