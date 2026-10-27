Renault Trafic si rinnova: più comfort, sicurezza e tecnologie di bordo

Renault Trafic introduce importanti novità su comfort, sicurezza e tecnologia con nuovi sistemi di infotainment, servosterzo elettrico e soluzioni avanzate.

Renault Trafic continua a evolversi per rispondere alle esigenze dei professionisti, puntando su maggiore comfort di guida, sicurezza e funzionalità a bordo. In concomitanza con il lancio del nuovo Trafic E-Tech Electric, anche le versioni Diesel del veicolo commerciale francese ricevono una serie di aggiornamenti che interessano la meccanica, le dotazioni e l'ambiente digitale. Le novità riguardano Renault Trafic e Trafic Van, con ulteriori evoluzioni previste per la gamma MY26.1, prossimamente disponibile agli ordini.

Il primo intervento interessa il comportamento su strada, grazie all'introduzione di un nuovo servosterzo elettrico con tarature ottimizzate. La soluzione riduce lo sforzo necessario per manovrare il volante, soprattutto durante i parcheggi e negli spostamenti urbani, migliorando al tempo stesso la precisione e la fluidità di guida. Renault ha inoltre lavorato sulla stabilità dello sterzo nella posizione centrale e sul numero di giri del volante, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra agilità negli spazi stretti e stabilità nei percorsi extraurbani.

Anche l'impianto frenante è stato rivisto per offrire un maggiore controllo nelle diverse condizioni di utilizzo. Le nuove pinze anteriori a doppio pistoncino lavorano con dischi di dimensioni maggiorate, che passano da 296 x 28 mm a 320 x 30 mm. Gli interventi consentono di ridurre lo sforzo sul pedale e migliorare la progressività della frenata, rendendo più semplice dosare l'azione frenante durante la guida quotidiana.

L'aggiornamento di Renault Trafic Diesel comprende anche nuove dotazioni pensate per agevolare il lavoro di tutti i giorni. Tra queste figura una telecamera con sistema di monitoraggio avanzato del conducente, mentre l'abitacolo del Trafic Van si arricchisce di nuove sellerie in tessuto chiné grigio scuro, impreziosite da cuciture blu. Oltre a rinnovare l'aspetto degli interni, i rivestimenti sono progettati per offrire una maggiore resistenza all'usura, un aspetto importante per un veicolo sottoposto a un utilizzo professionale intensivo.

Cambiano anche le ruote, con l'introduzione di cerchi in acciaio da 17 pollici abbinati a nuovi copricerchi monocromatici o bicolore, caratterizzati da un disegno più aerodinamico.

Le novità più evidenti per chi trascorre molte ore al volante arriveranno con la gamma MY26.1, che introduce un ambiente digitale completamente aggiornato. Il sistema multimediale OpenR Link adotta un touchscreen da 10 pollici, più grande rispetto al precedente display da 8 pollici. La superficie di visualizzazione aumenta, la leggibilità delle informazioni migliora e la reattività del sistema raddoppia rispetto alla soluzione precedente.

Sono previste due configurazioni: una senza navigazione integrata e una dotata di navigatore e accesso alle applicazioni. Entrambe supportano la replica wireless dello smartphone attraverso Apple CarPlay e Android Auto. Nella versione con navigazione, inoltre, le mappe HERE sostituiscono la precedente soluzione TomTom.

Il miglioramento della connettività si accompagna a una maggiore disponibilità di prese USB-C. Sul Trafic Van vengono introdotte due nuove prese, mentre le versioni con seconda o terza fila di sedili possono disporre di quattro prese USB-C per fila, con una potenza di ricarica fino a 80 W, sufficiente anche per alimentare un computer portatile.

Completa l'aggiornamento l'illuminazione a LED di serie nell'abitacolo e nel vano di carico, una soluzione che migliora la visibilità e facilita le operazioni di carico e scarico quando la luce ambientale è scarsa.

La versatilità rimane uno dei punti di forza del veicolo commerciale francese, disponibile in due lunghezze, L1 e L2, con cambio manuale oppure trasmissione automatica EDC a nove rapporti. L'offerta comprende diverse configurazioni, tra cui le versioni per il trasporto delle persone e quelle destinate alle attività professionali.

Attraverso il programma converted by Renault, la Casa propone inoltre veicoli allestiti direttamente in fabbrica, con il vantaggio di avere un unico interlocutore, una sola fattura e una garanzia che copre sia il mezzo sia l'allestimento. Renault Trafic può anche essere trasformato per esigenze specifiche grazie alla rete di circa 300 allestitori partner certificati, con soluzioni dedicate, per esempio, al trasporto refrigerato, alle officine mobili e ai veicoli di soccorso.

Proprio per semplificare la gestione di queste trasformazioni arriva Convertor Companion, un'applicazione integrata nel sistema multimediale che permette di controllare dal touchscreen centrale alcune funzioni degli equipaggiamenti aggiunti durante l'allestimento. Il conducente può, per esempio, regolare la temperatura di un vano refrigerato, gestire l'illuminazione di un'officina mobile o comandare specifiche apparecchiature di un veicolo di soccorso. In questo modo si riduce la necessità di installare interruttori e comandi aggiuntivi sulla plancia, mantenendo l'ambiente di guida più ordinato e funzionale.

Lanciato nel 1980, Renault Trafic ha superato quota 2,5 milioni di esemplari prodotti nelle prime tre generazioni. Con questi aggiornamenti, il modello prosegue il proprio percorso evolutivo puntando su ergonomia, dotazioni tecnologiche e praticità, elementi fondamentali per chi utilizza il veicolo ogni giorno per lavoro.