Mazda CX-5: Google Gemini trasforma l'esperienza di guida con l'IA conversazionale

La Mazda CX-5 compie un salto in avanti nell'integrazione di tecnologie digitali, introducendo Google Gemini, il nuovo assistente basato sull'intelligenza artificiale di Google, a bordo dei propri veicoli dotati di Google integrato. L'obiettivo dichiarato è offrire ai guidatori un'esperienza ancora più semplice, naturale e immediata, riducendo la necessità di utilizzare comandi specifici e favorendo un'interazione spontanea con il sistema di bordo e i servizi digitali.



Una volta attivato, Gemini prende il posto di Google Assistant come assistente vocale. La tecnologia si distingue per la capacità di comprendere il linguaggio naturale, il contesto e le domande successive, permettendo a chi è al volante di formulare richieste con parole proprie. Ne risulta un approccio che segue pienamente la filosofia umanocentrica di Mazda, dove la tecnologia si adatta alle esigenze dell'utente per rendere ogni operazione più intuitiva.



L'assistente diventa un vero alleato durante le fasi di navigazione, comunicazione e intrattenimento. Non è più necessario avere una destinazione precisa in mente: basta chiedere, ad esempio, di trovare un bar apprezzato con tavoli all'aperto lungo il percorso, o raffinare la richiesta con ulteriori domande. Lo stesso vale per l'intrattenimento, con la possibilità di richiedere musica adeguata all'umore del momento o cercare brani sulla base di indicazioni contestuali. Tra le piattaforme supportate, Gemini permette l'uso di servizi tra cui Spotify, YouTube Music e Amazon Music, mentre Apple Music resta disponibile tramite Apple CarPlay.



Con Google integrato, Gemini può riassumere e leggere ad alta voce i messaggi in arrivo, aiutando i conducenti a comprenderne rapidamente il contenuto prima di rispondere. Le sue capacità di elaborazione del linguaggio naturale permettono inoltre di scrivere, rivedere o tradurre le risposte senza toccare il telefono. Anche servizi come WhatsApp e Messenger si utilizzano senza mani attraverso Apple CarPlay o Android Auto, aumentando il livello di sicurezza e concentrazione durante la guida.



Oltre ai servizi digitali, Google Gemini permette la gestione di alcune funzioni dell'auto con semplici frasi naturali. Per esempio, dicendo Fa freddo e c'è nebbia, è possibile chiedere la regolazione automatica del climatizzatore senza ulteriori passaggi. La verifica dell'autonomia residua o la gestione di altre impostazioni supportate può avvenire tramite semplice interazione vocale, senza dover distogliere l'attenzione dalla strada.



Gemini è disponibile in 12 lingue europee e si attiva mediante un semplice aggiornamento da remoto. Per accedere alla piena gamma di funzioni occorre il login a un Account Google e una connessione dati, anche se alcune opzioni sono fruibili in modalità offline. I dati e i servizi necessari, come Google Maps e il Play Store, sono inclusi gratuitamente per tre anni dal primo utilizzo, una scelta che rafforza l'intenzione di Mazda di offrire una connettività di alto livello e aggiornata in tempo reale.



L'integrazione di Google Gemini nella Mazda CX-5 rappresenta un importante tassello nella strategia di evoluzione digitale del brand, grazie alla piattaforma E/E Architecture+ che consente un aggiornamento costante del sistema di bordo. Secondo la visione di Mazda, l'innovazione tecnologica parte dall'ascolto delle persone e punta a supportare le necessità quotidiane del conducente, mettendo la sicurezza e la semplicità al centro dell'esperienza di guida.