Citroën apre gli ordini del Nuovo SUV C5 Aircross

Citroën ha ufficialmente aperto gli ordini per il suo nuovo SUV C5 Aircross in Italia, presentandolo come il culmine del percorso di elettrificazione del marchio. Con un design audace e moderno, il SUV si distingue per un equilibrio tra efficienza aerodinamica e spaziosità interna. Gli interni riflettono la filosofia C-Zen Lounge di Citroën, garantendo un’atmosfera lounge e un’esperienza di guida serena e intelligente.

Una delle principali novità è l’introduzione della versione completamente elettrica ë-C5 Aircross, disponibile in due varianti: il Comfort Range con 520 km di autonomia e il Long Range che raggiunge i 680 km. La versione ibrida Plug-In Hybrid 195 Automatic sarà presto disponibile, arricchendo un’offerta già completa. Con quattro motorizzazioni e tre allestimenti, Citroën punta a soddisfare ogni esigenza di mobilità.

Il Nuovo SUV C5 Aircross è equipaggiato con sospensioni Advanced Comfort® e sedili di ultima generazione, offrendo un comfort di riferimento nel suo segmento. Il design esterno è moderno e aerodinamico, con nuovi gruppi ottici LED che esaltano il carattere deciso del veicolo. All’interno, l’enorme bagagliaio e la modularità dell’abitacolo aumentano la funzionalità.

La gamma è semplice e razionale:

– Hybrid 145 CV Automatic nei trim YOU, PLUS e MAX;

– Plug-In Hybrid 195 CV Automatic, prossimo all’ordinazione, nei livelli PLUS e MAX;

– Elettrico 210 CV Comfort Range con 520 km di autonomia disponibile in YOU, PLUS e MAX;

– Elettrico 230 CV Long Range, presto ordinabile, in versione PLUS e MAX.

L’allestimento YOU offre una combinazione equilibrata di tecnologia e sicurezza, mentre il PLUS aggiunge tocchi estetici e funzionali di pregio. La versione MAX rappresenta il culmine con dotazioni avanzate di safety e comfort. La sicurezza è ulteriormente potenziata grazie a dotazioni come il sistema Keyless Entry & Start, i sensori di parcheggio e la telecamera di retromarcia.

Le dimensioni del nuovo C5 Aircross sono aumentate, con una lunghezza di 4.652 mm e un passo di 2.784 mm, migliorando lo spazio interno e la stabilità. I modelli Plug-In Hybrid e completamente elettrici offrono tempi di ricarica variabili, a seconda della potenza disponibile, con il supporto per la ricarica rapida fino a 160 kW.

Il SUV è alimentato da motori performanti che garantiscono prestazioni brillanti: il motore Hybrid raggiunge i 145 CV, mentre le versioni elettriche offrono rispettivamente 210 CV e 230 CV, adattandosi così a una vasta gamma di esigenze di mobilità.