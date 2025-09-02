Citroën C3 colleziona primati e supporta la crescita complessiva della Marca

I primi otto mesi del 2025 segnano un periodo straordinario per Citroën in Italia, grazie principalmente al successo travolgente della Citroën C3. Con una quota di mercato complessiva del 3,9%, Citroën ha registrato una crescita dello 0,3% sul canale privati rispetto allo stesso periodo del 2024, sottolineando la fiducia crescente dei clienti verso il marchio.

La Citroën C3 si distingue come l’auto a benzina più venduta in Italia e mantiene il primato anche tra le 100% elettriche del suo segmento. Questo modello di punta, reinventato completamente nella sua quarta generazione, ha introdotto un design innovativo che ha attirato l’attenzione di un vasto pubblico. “Nuova Citroën C3 ha portato all’esordio i nuovi stilemi della marca… Innovativa, moderna e intelligente, rappresenta un passo avanti rispetto alla generazione precedente sotto ogni aspetto”.

Un’altra importante aggiunta alla gamma è il successo del Nuovo SUV C3 Aircross, che ha visto un incremento delle immatricolazioni del 42% solo nel mese di agosto rispetto a luglio. “Riscontri molto positivi anche per il Nuovo SUV C3 Aircross… coniuga stile SUV con il comfort tipico della Marca, in un abitacolo che è un autentico lounge”. Questo modello, primo B-SUV in Europa a proporre una configurazione a 7 posti, unisce versatilità e stile in modo esemplare.

Anche Nuova C4 ha raggiunto traguardi notevoli, entrando nella top five del suo segmento ad agosto. “Nuova C4 è l’esponente della gamma più confortevole ed elegante di sempre… combina il dinamismo da coupé con alcuni spunti stilistici presi in prestito dai SUV”.

Citroën continua a diversificare la sua offerta con il debutto della Nuova AMI, disponibile anche nella versione esclusiva Buggy, e con l’introduzione del Nuovo SUV C5 Aircross, che rappresenta il non plus ultra in termini di comfort e tecnologia, presto disponibile in tutte le concessionarie. Questi sviluppi consolidano ulteriormente il posizionamento di Citroën come protagonista nella mobilità moderna e accessibile.