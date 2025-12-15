Citroën C5 Aircross: comfort, tecnologia e audacia verso il titolo “Car of The Year” 2026

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross è tra le sette vetture finaliste del prestigioso premio internazionale The Car of The Year 2026, un riconoscimento che conferma la capacità del marchio francese di innovare nel campo del comfort, del design e dell’elettrificazione. L’annuncio è stato accompagnato da un evento esclusivo al centro prove di Balocco (VC), dove i giurati italiani e i rappresentanti delle case automobilistiche hanno potuto mettere alla prova i modelli finalisti attraverso test dinamici e percorsi impegnativi.

Il nuovo SUV C5 Aircross conquista così l’accesso alla shortlist dei sette migliori modelli europei, selezionati tra cinquanta candidati da una giuria che rappresenta 23 Paesi. Si tratta di un traguardo di grande rilievo per la Casa del Double Chevron, che riafferma la propria vocazione all’audacia e all’innovazione.

Durante le prove di Balocco, le vetture sono state sottoposte a test su differenti superfici e situazioni di guida: dalla prova dell’alce a 50 km/h, utile per valutare la stabilità in manovre d’emergenza, allo slalom a 30 km/h per testare la reattività. Particolare attenzione è stata dedicata ai passaggi su pavimentazioni irregolari – pavé belga, ciottolati e tratti ondulati – capaci di rivelare la qualità costruttiva e il comportamento del telaio. La sessione si è conclusa su un percorso misto di sei chilometri ispirato alle strade delle Langhe, con curve, saliscendi e brevi rettilinei ideali per valutare accelerazione e frenata.

Protagonista del segmento C-SUV, il nuovo Citroën C5 Aircross innova profondamente in termini di design e comfort. La carrozzeria presenta linee decise e aerodinamiche, un frontale rinnovato con nuovi gruppi ottici LED e dettagli eleganti che ne sottolineano il carattere moderno. L’interno si distingue per la filosofia Advanced Comfort, che trasforma l’abitacolo in un vero e proprio “salotto Zen”. Grazie ai sedili di ultima generazione, all’illuminazione ambientale regolabile in otto colori e a materiali pregiati, l’esperienza di bordo è pensata per garantire serenità e benessere durante ogni viaggio.

La plancia è concepita come un elemento di arredo orizzontale e armonioso, con superfici rivestite da tessuti schiumati e inserti colorati che richiamano gli elementi estetici esterni. L’ergonomia è stata ottimizzata con strumenti digitali chiari e intuitivi, tra cui il nuovo *Head Up Display* e il sorprendente *Waterfall Touch Screen*, il più ampio schermo centrale HD mai installato su un modello Stellantis, capace di “scendere a cascata” fondendosi con la console centrale in un effetto visivo suggestivo.

L’abitabilità è uno dei punti di forza del nuovo C5 Aircross: con un passo di 2,78 metri, l’abitacolo offre un’ampia libertà di movimento, soprattutto nei sedili posteriori, che vantano un incremento di 51 mm di spazio per le ginocchia e 68 mm in più per la testa rispetto alla generazione precedente. Gli schienali reclinabili e la modularità dell’abitacolo confermano l’attenzione di Citroën verso le famiglie e i lunghi viaggi.

Elemento distintivo della dinamica di guida resta la sospensione Progressive Hydraulic Cushions, un sistema esclusivo Citroën che assorbe efficacemente le irregolarità del terreno, regalando quella sensazione di “tappeto volante” ormai iconica per il marchio.

Sul fronte tecnico, la gamma del nuovo SUV C5 Aircross è completamente elettrificata. Il modello 100% elettrico è proposto in due versioni: Comfort Range, con motore da 210 CV (157 kW), batteria da 73 kWh e 520 km di autonomia; e Long Range, con motore da 230 CV (170 kW), batteria da 97 kWh e un’autonomia record di 680 km. Accanto alle varianti full electric, Citroën propone anche il C5 Aircross Hybrid 145 Automatica e il Plug-In Hybrid 195 Automatica, coprendo così tutte le esigenze di mobilità contemporanea.

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross, disponibile anche nella versione Hybrid 145 a partire da 28.900 euro, rappresenta un passo decisivo nel percorso di elettrificazione del marchio e una sintesi perfetta di comfort, tecnologia e sostenibilità.

Questo nuovo riconoscimento nella competizione Car of The Year si inserisce in una tradizione che vede Citroën protagonista della storia dell’automobile: modelli iconici come la GS (1971), la CX (1975) e la XM (1990) hanno già conquistato il titolo, mentre le più recenti C4 e C3/ëC3 hanno raggiunto la finale negli ultimi anni.

Innovazione, comfort e audacia restano quindi le parole chiave del DNA Citroën, elementi che il nuovo C5 Aircross incarna con equilibrio e modernità, confermando la visione del marchio: rendere la mobilità sempre più accessibile, serena e sostenibile per tutti.