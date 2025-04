Citroën chiude un primo trimestre 2025 da record in Italia con Nuova C3

Citroën festeggia un inizio d’anno straordinario nel mercato italiano, con risultati che confermano il marchio tra i protagonisti assoluti del settore automobilistico. Secondo l’elaborazione di Dataforce, Citroën ha conquistato l’ottavo posto nel ranking complessivo del mercato italiano (autovetture + veicoli commerciali), raggiungendo una quota del 4,2% nel primo trimestre del 2025. Particolarmente significativo il successo nel canale privati, dove il brand ha registrato una quota del 4,9%, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2024.

A trainare questo successo è senza dubbio la Nuova Citroën C3, che si conferma tra i modelli più apprezzati dagli automobilisti italiani. Disponibile nelle versioni termica ed elettrica, ha raggiunto traguardi straordinari nelle classifiche di vendita. In particolare, la Ë-C3 è la vettura elettrica più venduta nel segmento B, dimostrando l’aumento della domanda di soluzioni di mobilità sostenibile. La versione a benzina, invece, si afferma come la più venduta in Italia, sottolineando la versatilità del modello e la sua capacità di rispondere alle esigenze di una clientela variegata. Complessivamente, la C3 si posiziona al terzo posto assoluto nelle classifiche di vendita del primo trimestre, consolidando il suo ruolo di bestseller del marchio.

Fin dal suo lancio nel 2002, la Citroën C3 ha venduto oltre 5,6 milioni di unità in tutto il mondo, diventando un riferimento assoluto nel segmento B. La nuova generazione continua su questa scia di successo, introducendo innovazioni che la rendono ancora più competitiva. Il design moderno e deciso, il comfort di bordo ai vertici della categoria e dotazioni pensate per la vita quotidiana la rendono un modello estremamente apprezzato. Il posizionamento di prezzo accessibile e la varietà di soluzioni energetiche la rendono ideale per un pubblico ampio.

La versione elettrica, Ë-C3, rappresenta un vero passo avanti nel mercato. Dotata di un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, offre un’autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano, rendendola perfetta per gli spostamenti quotidiani. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida consente di raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, garantendo un’esperienza senza compromessi.

Oltre alla C3, anche la Citroën AMI conferma il suo straordinario successo nel settore della mobilità urbana sostenibile. Con una quota di mercato del 40,4% nel primo trimestre del 2025, il quadriciclo elettrico del brand continua a essere la scelta numero uno per chi cerca una soluzione di trasporto agile, economica e a zero emissioni. Grazie alla sua compattezza e alla possibilità di essere guidata anche dai giovani dai 14 anni in su, la AMI si conferma una delle innovazioni più riuscite nel panorama della mobilità urbana.

I risultati ottenuti nel primo trimestre del 2025 dimostrano come Citroën sia un marchio capace di rispondere alle sfide del mercato con soluzioni innovative, accessibili e sostenibili. Il successo della Nuova C3 e della AMI evidenzia una strategia vincente, orientata a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità, alla convenienza e alla sostenibilità. Con queste premesse, Citroën si prepara a consolidare ulteriormente la propria posizione sul mercato italiano, puntando su modelli capaci di combinare design, comfort e tecnologia all’avanguardia.