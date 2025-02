Citroën è main partner del “Fuori Sanremo” di Radio Italia

Citroën sarà il main partner del “Fuori Sanremo” di Radio Italia in occasione del 75esimo Festival della Canzone Italiana. L’evento si terrà dal domani al 15 febbraio presso il Grand Hotel Londra di Sanremo e sarà trasmesso in diretta radio e video. Durante l’evento, saranno presenti interviste a tutti i partecipanti del Festival, ospiti e super ospiti.

In questa occasione, il pubblico potrà scoprire in anteprima nazionale la Nuova C3 Aircross, un modello che rivoluziona il segmento B-SUV con un design deciso e innovativo. Disponibile in tre motorizzazioni – benzina, ibrida e 100% elettrica – e tre allestimenti, la C3 Aircross offre un comfort straordinario e una versatilità senza precedenti.

La Nuova C3 Aircross presenta sospensioni Citroën Advanced Comfort, che garantiscono una guida fluida in qualsiasi condizione stradale, e sedili Advanced Comfort con una superficie extra per il massimo comfort. All’interno, il design moderno e i materiali di alta qualità creano un ambiente accogliente e funzionale.

La C3 Aircross è dotata dei più evoluti sistemi di assistenza alla guida, di connettività e di infotainment, che permettono agli occupanti di godersi l’intrattenimento del Festival anche a bordo. Con un bagagliaio generoso e la possibilità di scegliere una configurazione a cinque o sette posti, la Nuova C3 Aircross si adatta alle esigenze di ogni viaggiatore.

Citroën conferma così il suo impegno nell’offrire ai propri clienti veicoli innovativi e di alta qualità, che uniscono design accattivante, comfort superiore e tecnologia all’avanguardia.

L’anteprima nazionale della Nuova C3 Aircross al “Fuori Sanremo” di Radio Italia rappresenta un’occasione unica per scoprire in anteprima le ultime novità del marchio francese e vivere un’esperienza esclusiva nel cuore della musica italiana. L’appuntamento è quindi a Sanremo, dove Citroën e Radio Italia si uniscono per celebrare la passione per la musica e l’innovazione automobilistica.