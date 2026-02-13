Citroën: i nuovi SUV C3 Aircross e C5 Aircross a Madesimo per il Radio Italia Winterland Tour 2026

Citroën prosegue il suo viaggio sulle nevi italiane con una nuova tappa del Radio Italia Winterland Tour 2026, portando i suoi rinnovati SUV C3 Aircross e C5 Aircross a Madesimo (SO) il 14 e 15 febbraio. Dopo il successo delle precedenti tappe, tra cui quella di Gressoney-La-Trinité, la casa automobilistica conferma l’interesse crescente del pubblico verso la sua rinnovata offerta nei segmenti più strategici del mercato.

Nei primi quattro appuntamenti del tour sono stati registrati oltre 800 lead e circa 400 test drive, con una media di 200 contatti a weekend e 50 test drive giornalieri presso lo chalet Maison Citroën, il temporary stand della Casa all’interno del villaggio Winterland. A Madesimo, gli appassionati avranno la possibilità di vivere l’esperienza del marchio francese tra musica, intrattenimento e mobilità sostenibile.

Il nuovo SUV Citroën C3 Aircross si presenta come un modello completamente reinventato, capace di unire compattezza urbana e versatilità: lungo 4,39 metri, con un’altezza da terra di oltre 200 mm, è il primo B-SUV europeo a offrire la configurazione fino a sette posti. L’abitacolo è stato progettato come un vero “salotto” grazie agli interni C‑Zen‑Lounge e ai sedili Advanced Comfort®, che insieme alle sospensioni Advanced Comfort® con doppi ammortizzatori idraulici progressivi assicurano un’esperienza di guida morbida e rilassante. La gamma propone motorizzazioni a benzina, ibride e 100% elettriche, per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie. Il modello è disponibile da 18.900 euro o con rate a partire da 129 euro mensili, accompagnato da una garanzia Citroën We Care fino a otto anni.

Il nuovo SUV Citroën C5 Aircross prosegue invece nel segno del comfort e della tecnologia. Pensato per il segmento C‑SUV, il terzo per volumi in Italia, porta in dote sospensioni e sedili Advanced Comfort®, nuovi gruppi ottici LED, un design aerodinamico e un abitacolo modulare con ampio bagagliaio. La novità più rilevante è l’arrivo delle versioni completamente elettriche: la Comfort Range con motore da 210 CV e batteria da 73 kWh garantisce fino a 520 km di autonomia, mentre la Long Range con motore da 230 CV e batteria da 97 kWh raggiunge i 680 km. Completano la gamma le versioni ibride e plug‑in hybrid, tra cui l’Hybrid 145 Automatic, proposto a partire da 28.900 euro.

Durante le tappe del tour, Citroën invita il pubblico a vivere un’esperienza a 360 gradi all’interno della Maison Chalet Citroën, dove oltre ai test drive saranno proposte attività ludiche, quiz sui temi della mobilità elettrica e iniziative educational sui falsi miti dell’auto sostenibile.

Il Radio Italia Winterland Tour 2026 proseguirà dopo la tappa di Madesimo con gli appuntamenti di Limone Piemonte (21‑22 febbraio), Santa Caterina di Valfurva (28 febbraio‑1° marzo) e Plan de Corones (7‑8 marzo). In ognuna di queste località, Citroën porterà la sua idea di comfort su ruote, unendo passione per la montagna e innovazione automobilistica.

Con questa iniziativa, Citroën rinnova la propria vicinanza al pubblico italiano con un’offerta di SUV pensata per conciliare design, spazio e tecnologia, simboli della sua filosofia di mobilità pratica, accessibile e orientata al benessere di tutti.