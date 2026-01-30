Citroën Karin premiata ai Trophées Rétromobile: un’icona del design che torna a brillare

Connect with us

La Citroën Karin, il celebre concept car del 1980, è tornata al centro della scena automobilistica ricevendo un prestigioso riconoscimento durante i Trophées Rétromobile de la Préservation 2026, che si sono tenuti a Parigi. L’innovativo prototipo della Casa francese si è aggiudicato la categoria “Dopoguerra”, confermando ancora una volta la forte attenzione di Citroën alla valorizzazione del proprio patrimonio storico.

La cerimonia si è svolta sul palco Live del Padiglione 7.2 alla presenza di alcune delle figure più autorevoli del mondo automobilistico, tra cui François Melcion, fondatore del Salone Rétromobile, e Sylvain Reisser, viceredattore capo automobile presso Le Figaro. Il premio è stato consegnato a Loïc de La Roche, Directeur Général de L’Aventure Peugeot Citroën DS, e a Leslie Peltier, Global Communication Director di Citroën.

Nel ricevere il riconoscimento, Loïc de La Roche ha dichiarato: “Questo premio rende omaggio innanzitutto all’impegno eccezionale di tutti i membri e volontari de L’Aventure Citroën, di ieri e di oggi, che mettono tutta la loro energia al servizio della preservazione e della valorizzazione del patrimonio Citroën.” Una frase che sintetizza alla perfezione lo spirito con cui la Marca continua a coltivare la propria eredità.

Progettata dal designer franco‑italiano Trevor Fiore, la Karin rimane una delle concept car più sorprendenti del XX secolo. Presentata al Salone di Parigi nel 1980, stupì per la sua forma piramidale e per l’essenzialità futurista delle linee. Vera espressione del genio visionario di Citroën, la Karin anticipava l’auto del futuro con dettagli d’avanguardia per l’epoca: uno schermo elettronico di informazione sulla guida e una posizione di guida centrale pensata per ottimizzare comfort ed ergonomia.

Lontana dal semplice esercizio di stile, la Karin si impose come manifesto di un pensiero innovatore che ha ispirato, decenni dopo, modelli come il concept Citroën ELO, oggi simbolo di una mobilità elettrica e modulare.

I Trophées Rétromobile de la Préservation, nati nel 2024, premiano ogni anno i migliori progetti di restauro di auto e moto che abbiano saputo mantenere il più possibile il loro stato d’origine. Tra i membri della giuria figurano personalità di primo piano come Chip Connor, Sylvain Reisser, François Melcion, Laurent Hériou e Mathias Doutreleau.

Il successo della Karin segue quello ottenuto nel 2025 dalla storica Citroën‑Kégresse K1 “Croissant d’Argent”, vincitrice nella categoria “Anteguerra”. Questa doppia affermazione sottolinea la continuità dell’impegno di Citroën nel preservare e valorizzare il proprio patrimonio industriale e culturale.

Elemento imprescindibile di questo percorso è L’Aventure Citroën, l’associazione che da anni si dedica con passione al restauro e alla conservazione dei modelli più iconici della Casa. Nei suoi atelier di Sochaux, in Francia, esperti e volontari mantengono viva la memoria dei veicoli che hanno segnato la storia del marchio, offrendo documentazione, assistenza tecnica e ricambi originali agli appassionati di tutto il mondo.

In occasione del 50º Salone Rétromobile, Citroën presenta al Padiglione 7.2 uno stand di 512 m² in cui è possibile seguire un percorso immersivo dedicato alle sue creazioni più emblematiche. Accanto al nuovo concept ELO trovano spazio sette modelli che rappresentano il cuore pulsante della sua storia: dalla 2 CV A del 1939 alla C10 del 1956, fino alla Karin del 1980, all’Activa 1 del 1988, alla Xanae del 1994 e alla C‑Cactus del 2007.

Completano l’esposizione la rara Traction Avant 15‑6 Cabriolet del 1939, vista per la prima volta al primo Rétromobile del 1976, e un’inedita esperienza audio che guida i visitatori attraverso l’universo Citroën, collegando ideale passato, presente e futuro.

 

