Citroën nuovamente protagonista del “Radio Italia Winterland Tour 2026”

Citroën conferma la sua presenza al Radio Italia Winterland Tour 2026, la manifestazione itinerante che dal 17 gennaio animerà le più suggestive località alpine italiane con musica, sport e divertimento. Il marchio francese sarà ancora una volta Official Partner dell’evento, rafforzando il legame con un pubblico di famiglie e appassionati di vita attiva, attraverso una proposta di mobilità pratica, confortevole e accessibile.

L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 17 gennaio a Prato Nevoso (CN), punto di partenza di un tour che toccherà otto destinazioni alpine fino all’8 marzo. L’iniziativa, giunta all’undicesima edizione, trasformerà le montagne italiane in un vero e proprio villaggio dell’intrattenimento, dove il brand del Double Chevron presenterà le sue ultime novità a ruote alte: il Nuovo SUV C5 Aircross e il Nuovo SUV C3 Aircross.

All’interno del villaggio, il pubblico potrà vivere da vicino l’universo Citroën, scoprendo come il marchio interpreti la mobilità contemporanea. “Il comfort al servizio dell’avventura” è il concetto alla base della presenza della Casa francese, che invita i visitatori a toccare con mano il programma Citroën Advanced Comfort e a conoscere le soluzioni pensate per rendere ogni viaggio più fluido e piacevole.

Il Nuovo SUV C5 Aircross, protagonista nel competitivo segmento dei C-SUV, si distingue per il design deciso e moderno, con frontale rinnovato, gruppi ottici LED e dettagli eleganti. L’interno è sinonimo di benessere: sedili Advanced Comfort, sospensioni dedicate e un silenzio a bordo di riferimento. Il modello debutta anche in versione 100% elettrica con due varianti: Comfort Range, da 210 CV e batteria da 73 kWh per 520 km di autonomia, e Long Range, da 230 CV e batteria da 97 kWh, capace di percorrere fino a 680 km. Completano l’offerta le versioni Hybrid 145 Automatic e Plug-In Hybrid 195 Automatic.

Accanto a lui debutta il Nuovo SUV C3 Aircross, completamente rinnovato e primo nel segmento B-SUV europeo a offrire fino a sette posti in appena 4,39 metri di lunghezza. La vettura unisce stile robusto e funzionalità: sospensioni Advanced Comfort, interni “C‑Zen‑Lounge” e una gamma motori ampia che comprende propulsori benzina, ibridi e 100% elettrici. Versatile e accogliente, il nuovo C3 Aircross rappresenta la risposta Citroën per le famiglie che cercano spazio, praticità e libertà di movimento.

Nel cuore di ogni tappa, la Maison Chalet Citroën proporrà attività immersive e educational dedicate alla mobilità sostenibile, tra cruciverba, quiz e momenti pensati per grandi e piccoli. In prossimità del villaggio sarà inoltre possibile partecipare ai test drive dei modelli Citroën, unendo il piacere della guida all’esperienza del tour.

Il calendario dell’edizione 2026 prevede le seguenti tappe:

17‑18 gennaio a Prato Nevoso (CN), 24‑25 gennaio a Bardonecchia (TO), 31 gennaio – 1° febbraio a Pontedilegno Tonale (BS), 7‑8 febbraio a Gressoney La Trinité (AO), 14‑15 febbraio a Madesimo (SO), 21‑22 febbraio a Limone Piemonte (CN), 28 febbraio – 1° marzo a Santa Caterina di Valfurva (SO) e 7‑8 marzo a Plan de Corones (BZ).

Con la partecipazione al Radio Italia Winterland Tour, Citroën rafforza la propria immagine di marchio vicino alle persone e al loro desiderio di vivere la vita in modo confortevole, sostenibile e gioioso. Un viaggio tra musica, emozioni e innovazione, nel segno dell’autentico spirito Citroën.