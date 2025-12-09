Citroën presenta ELO: la concept car elettrica che trasforma la mobilità in uno stile di vita

Connect with us

Published

Citroën apre un nuovo capitolo della sua storia con ELO, una concept car che unisce ingegno, sostenibilità e benessere, incarnando alla perfezione i valori di creatività e accessibilità del marchio. Presentata a Poissy il 9 dicembre 2025, e pronta al debutto mondiale al Salone di Bruxelles il 9 gennaio, ELO è definita dallo stesso costruttore come “la piccola che pensa in grande”. Dietro la sua silhouette compatta di soli 4,10 metri si nasconde infatti un abitacolo sorprendentemente spazioso e modulare, capace di accogliere fino a sei persone.

Completamente elettrica, ELO rappresenta un vero laboratorio di idee per il futuro della mobilità. Citroën ha reinterpretato lo spirito delle monovolume e dei veicoli multifunzionali, creando una piattaforma 100% elettrica che sfrutta al massimo lo spazio disponibile. L’architettura con motore posteriore libera infatti l’abitacolo, permettendo una disposizione interna estremamente flessibile in cui ogni centimetro è valorizzato.

ELO è concepita come un “luogo da vivere”: può diventare di volta in volta uno spazio per riposare, lavorare o divertirsi — da qui il suo nome, che richiama “REST, PLAY, WORK”. La modularità è uno dei punti chiave del progetto: il sedile di guida è centrale e ruotabile a 360°, i tre sedili posteriori sono estraibili e utilizzabili anche all’esterno, e due ulteriori sedute si possono aprire dal pianale per formare una disposizione a sei posti senza sacrificare il bagagliaio.

In modalità “REST”, ELO si trasforma in un rifugio confortevole. I sedili si distendono fino a ottenere un letto per due persone, grazie ai materassi gonfiabili realizzati in materiale Dropstitch sviluppato in collaborazione con Decathlon. Lo stesso marchio francese ha contribuito alla progettazione di accessori sportivi e funzionali, rendendo l’abitacolo un perfetto alleato per la vita all’aria aperta e le attività dinamiche. Anche Goodyear ha preso parte al progetto con pneumatici intelligenti dotati di tecnologia SightLine, in grado di monitorare pressione e usura in tempo reale e segnalare il loro stato tramite LED integrati nel cerchio.

L’aspetto di ELO è solare e amichevole: una “bolla di energia”, come la definiscono i suoi creatori. La carrozzeria arancione iridescente trasmette positività e dinamismo, mentre le ampie superfici vetrate — 4,5 metri quadrati complessivi — portano luce e ariosità all’interno. Anche gli interni, in tonalità vivaci, riflettono questa filosofia di ottimismo e semplicità. Il volante a razza singola, reinterpretato con stampa 3D, richiama la tradizione Citroën inaugurata con la DS del 1955.

ELO introduce anche una nuova modalità di interfaccia digitale. Le informazioni non vengono più visualizzate su schermi classici, ma proiettate su una superficie trasparente sul parabrezza, creando un effetto fluttuante e colorato che consente al guidatore di mantenere sempre lo sguardo sulla strada.

In modalità “WORK”, la concept car si trasforma in un vero ufficio mobile, grazie al sedile del conducente girevole e a un piano d’appoggio integrato sotto il sedile posteriore. È possibile lavorare al computer, partecipare a videoconferenze e gestire i propri impegni quotidiani, con la strumentazione che si adatta per mostrare call, agenda e contenuti multimediali.

La filosofia di Citroën punta anche a una mobilità sostenibile. ELO utilizza materiali riciclati e riciclabili: il feltro interno proviene da scarti del concept OLI del 2022, mentre l’espanso in polipropilene – composto per il 30% da materiale riciclato – è impiegato per i paraurti e le sezioni laterali. L’obiettivo è ridurre il peso e il numero di componenti, senza sacrificare robustezza e comfort.

“ELO è un laboratorio di idee che incarna perfettamente i valori Citroën e apre nuove prospettive sul nostro modo di pensare la mobilità. È creativa, audace, accessibile, responsabile, ingegnosa e dedicata al benessere. Offre soluzioni concrete e innovative per favorire la libertà di movimento e una vita migliore. Il suo stile esprime convivialità e joie de vivre, con un abitacolo ultra-modulare e pieno di trovate intelligenti”, ha dichiarato Xavier Chardon, presidente del marchio.

Con ELO, Citroën ribadisce il proprio ruolo di pioniere nel ridefinire la mobilità del futuro: una vettura compatta, elettrica e flessibile che non è solo un mezzo di trasporto, ma un compagno di vita. La “piccola che pensa in grande” segna così un passo deciso verso un modo di vivere l’automobile più libero, consapevole e ottimista.

