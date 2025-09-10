Citroën protagonista ai Tim Music Awards 2025 con “Generation Ami – A Scuola Di Antibullismo”

Citroën rafforza il suo legame con il mondo della musica e delle giovani generazioni, partecipando come partner per il terzo anno consecutivo ai TIM Music Awards 2025. L’evento si terrà il 12 e 13 settembre presso l’Arena di Verona e sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Questa manifestazione musicale è un’occasione unica per Citroën di promuovere il suo progetto di brand activism, “Generation AMI – a scuola di antibullismo”.

Al centro dell’iniziativa, la AMI 100% elettrica, simbolo di mobilità sostenibile e accessibile per i giovani. La AMI è un quadriciclo elettrico che può essere guidato già a partire dai 14 anni, offrendo un’alternativa ecologica e sicura per gli spostamenti urbani. Con una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia fino a 75 km, la AMI rappresenta una risposta efficace alle esigenze di micromobilità.

La campagna “Generation AMI – a scuola di antibullismo” si impegna a promuovere tra i ragazzi il rispetto reciproco e la lotta contro bullismo e cyberbullismo. Questo progetto, attivo da quattro anni, è pensato per sensibilizzare i giovani, utilizzando la musica come strumento di unione e inclusione sociale.

Durante le serate dei TIM Music Awards, la AMI sarà protagonista sia della scena musicale che dell’impegno sociale. Un portavoce Citroën discuterà l’iniziativa ai microfoni di Radio Italia Solomusicaitaliana, dando voce a una campagna che ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia. “Siamo orgogliosi di essere di nuovo accanto ai TIM Music Awards, un evento che celebra la musica e le emozioni collettive, ma che ci permette anche di portare avanti un impegno concreto verso i giovani. Con ‘Generation AMI – a scuola di antibullismo’ vogliamo promuovere valori fondamentali come rispetto e inclusione, temi su cui Citroën crede profondamente. Farlo attraverso AMI, il nostro modello 100% elettrico pensato per le nuove generazioni, significa dare loro non solo una voce, ma anche uno strumento di mobilità sostenibile e accessibile”, afferma Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia.

Questa partecipazione dimostra l’impegno continuo di Citroën nel sostenere i giovani e nell’appoggiare valori sociali e culturali che vanno oltre il settore automobilistico. L’evento sarà un momento significativo per sottolineare come la tecnologia e la creatività possano unirsi per generare un impatto positivo nella società.