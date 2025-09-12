Connect with us

Sport

Citroën si proietta al futuro: ufficiale l’approdo in Formula E

Published

Citroën ha annunciato il suo ingresso ufficiale nell’ABB FIA Formula E World Championship a partire dalla prossima stagione, segnando un ritorno storico alle competizioni che hanno forgiato la leggenda della Casa francese. Un passo decisivo che unisce innovazione, sostenibilità e passione per il motorsport, con l’obiettivo di continuare a far battere i cuori degli appassionati e conquistare una nuova generazione di tifosi.

Il marchio del Double Chevron, da sempre protagonista di grandi sfide sportive, abbraccia così una nuova avventura nel mondo delle competizioni 100% elettriche. La Formula E rappresenta oggi il laboratorio tecnologico più avanzato per la mobilità sostenibile, un contesto ideale per mettere in luce la visione di Citroën e la sua capacità di anticipare il futuro.

Le gare si svolgeranno nei centri delle più importanti città del mondo, un palcoscenico che permette a Citroën di avvicinarsi a un pubblico giovane, digitale e sempre più attento alle tematiche ambientali. Questa scelta sottolinea la volontà della Marca di coniugare emozione sportiva e responsabilità ecologica, portando il DNA del motorsport nel cuore delle metropoli globali.

Il ritorno alle competizioni è anche una dichiarazione di intenti sulla mobilità del futuro: la Formula E diventa così una vetrina internazionale in cui sperimentare tecnologie d’avanguardia che potranno essere trasferite sulla gamma di serie. Un percorso che rafforza l’impegno di Citroën verso una mobilità innovativa, elettrificata e accessibile, rimanendo fedele ai suoi valori di audacia e creatività.

