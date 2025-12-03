Citroën: una crescita costante e una gamma sempre più completa

Citroën conferma il suo trend positivo sul mercato automobilistico italiano, chiudendo gli undici mesi del 2025 con risultati solidi e una gamma sempre più ampia. Secondo l’elaborazione di Dataforce, la quota di mercato della Casa francese ha raggiunto il 3,8%, con un incremento di +0,4% sul canale privati rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato che testimonia la fiducia crescente del pubblico italiano, ulteriormente sottolineato da una crescita dell’89% nel numero di clienti privati che hanno scelto un modello Citroën a novembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Protagonista assoluta di questo successo è la Nuova Citroën C3, che continua a imporsi nel segmento B. È l’auto a benzina più venduta in Italia, sia nel mese di novembre sia nel cumulato dell’anno, e il modello 100% elettrico più venduto nel proprio segmento nei primi undici mesi del 2025. La doppia natura del modello, disponibile nelle versioni termica ed elettrica, ha rafforzato il ruolo di Citroën come marchio pioniere nella democratizzazione della mobilità sostenibile.

Un passo ulteriore in questa direzione è la Nuova ëC3 “Urban Range”, che offre una soluzione di mobilità elettrica accessibile: dispone del voucher scaricabile dalla piattaforma del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e si potrà acquistare a 6.900 euro.

Accanto alla C3, cresce anche Nuovo SUV C3 Aircross. A novembre, il modello ha registrato un aumento dello 0,5% nella quota di segmento rispetto a ottobre, confermando il dinamismo della gamma Citroën nel segmento B, uno dei più competitivi del mercato.

L’offerta del marchio si amplia ulteriormente con il Nuovo SUV C5 Aircross, già disponibile in tutte le concessionarie italiane. Il debutto ufficiale è avvenuto nel weekend del 15 e 16 novembre, accompagnato da un’offerta particolarmente competitiva: la versione Hybrid 145 è proposta a un prezzo promozionale di 28.900 euro. L’ammiraglia Citroën è anche protagonista di un’iniziativa pubblica nel cuore di Milano, in Piazza Burri, dove fino all’8 dicembre sarà visibile e testabile nell’ambito dell’evento che riunisce le sette finaliste del premio internazionale The Car of The Year.

Il Nuovo SUV C5 Aircross rappresenta il modello di punta del percorso di elettrificazione di Citroën ed è approdato alle fasi finali nella corsa al titolo di “Auto dell’Anno” 2026. Un traguardo che lo colloca nella scia di altri modelli iconici della storia del marchio, come la C4, finalista nel 2021, e la C3/ëC3, sul podio lo scorso anno. In passato, Citroën ha già conquistato lo stesso riconoscimento con auto che hanno segnato la storia dell’automobile, come la XM nel 1990, la CX nel 1975 e la GS nel 1971.

Questo successo dimostra la continuità di una filosofia che unisce innovazione, comfort e audacia. Come emerge dall’albo d’oro del premio, sono proprio queste caratteristiche a distinguere Citroën oggi come ieri, elementi che si ritrovano anche nella nuova generazione dei modelli del marchio e che ne consolidano la posizione nel mercato europeo e italiano.

Citroën chiude così il 2025 con una crescita significativa, un portafoglio prodotti rinnovato e una chiara direzione strategica verso un futuro elettrificato e accessibile, proseguendo nel suo impegno per una mobilità più sostenibile e inclusiva.