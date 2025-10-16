Classe G AMG “Made to Measure Heroes”: Imola celebra l’esclusiva serie in tre colori unici

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si è trasformato in un palcoscenico d’eccezione per l’anteprima italiana della nuova Mercedes-AMG G 63 Made to Measure Heroes, protagonista assoluta dell’ottava edizione dell’AMG Performance Day. Un evento che ha richiamato oltre 300 appassionati e che ha messo in scena l’essenza più pura della personalizzazione firmata Mercedes-AMG.

La nuova serie speciale Made to Measure Heroes, riservata esclusivamente al mercato italiano, nasce per celebrare l’iconico fuoristrada di Affalterbach con un tocco sartoriale unico. Basata sulla potente versione 63 AMG, questa edizione esclusiva rappresenta la massima espressione del concetto di individualizzazione Manufaktur, il programma di personalizzazione che permette di trasformare ogni vettura in un pezzo unico.

Tre le colorazioni scelte per raccontare questa filosofia: Verde Pastello, Viola Metallizzato ed Electricbeam Pastello. Un inedito tricolore che esalta le linee scolpite e il carattere deciso della Classe G, reinterpretandola con un linguaggio estetico moderno e distintivo. Ogni tonalità è frutto di una selezione meticolosa e rappresenta la capacità del brand di offrire combinazioni cromatiche praticamente infinite.

Nel paddock di Imola, i riflettori si sono accesi sulle tre G Made to Measure Heroes, accogliendo centinaia di ospiti tra curiosi, clienti e fan del marchio. L’atmosfera esclusiva dell’AMG Performance Day ha reso ancora più suggestiva la presentazione, sottolineando il legame tra performance, design e personalizzazione che da sempre contraddistingue Mercedes-AMG.

La Classe G, simbolo di potenza e prestigio, con questa edizione limitata Made to Measure Heroes si conferma icona di stile senza tempo, capace di unire heritage e innovazione in un’esperienza di guida e possesso unica. L’anteprima italiana a Imola non è stata solo una presentazione, ma un vero e proprio tributo alla libertà creativa che il programma Manufaktur mette a disposizione dei clienti più esigenti.