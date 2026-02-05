Connect with us

Motori

Club Storico Peugeot Citroën Italia: l'heritage che unisce passato e nuove generazioni

Published

Fondata nel 1999 come Club Storico Peugeot Italia, l’associazione si è evoluta nel 2022 nell’attuale Club Storico Peugeot Citroën Italia, a seguito dell’ingresso dei marchi Peugeot, Citroën e DS Automobiles nel Gruppo Stellantis. Oggi rappresenta il punto di riferimento ufficiale nel nostro Paese per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico dei due marchi francesi, in linea con il modello de L’Aventure Peugeot Citroën DS, a cui è ufficialmente federato.

Il Club Storico Peugeot Citroën Italia è il club e registro di marca ufficiale del Gruppo Stellantis in Italia per Peugeot e Citroën, registro federato ASI – Automotoclub Storico Italiano – e associazione riconosciuta da L’Aventure. Gestisce un patrimonio di circa 1.000 automobili registrate, tra cui spicca la leggendaria Peugeot 205 con oltre 450 esemplari censiti, simbolo del valore storico e sportivo del modello.

Nel 2025 l’associazione contava circa 200 soci paganti, affiancati da una community digitale in costante crescita. Oltre alla custodia del patrimonio, il Club svolge un importante lavoro di ricerca, documentazione e divulgazione. Un risultato significativo riguarda la scoperta che la prima automobile Peugeot giunta in Italia risale al 2 gennaio 1893: una Peugeot Type 3, telaio n. 25, consegnata all’imprenditore vicentino Gaetano Rossi.

Da questa eredità nasce il progetto Peugeot Citroën DS Insieme, che accredita ufficialmente i club italiani dedicati ai tre marchi. Tra i club satellite riconosciuti figurano, tra gli altri, Passione Peugeot Auto Club Italia, 406 Coupé Club Italia, 205 Passion Club Italia, C3 Pluriel Club Italia, Citroën AX Club Italia e molti altri, con una rete attiva e distribuita in tutta Italia.

I soci del Club Storico Peugeot Citroën Italia possono beneficiare di numerosi servizi: partecipazione a raduni nazionali e internazionali, accesso alle principali fiere di settore, certificazioni ASI, contenuti esclusivi e convenzioni. La tessera annuale, dal costo di 90 euro (165 euro per quella biennale), dà accesso a una piattaforma digitale ricca di materiali riservati, newsletter mensile, informazioni su ricambisti specializzati e possibilità di partecipare agli eventi ufficiali.

Per chi si iscrive entro febbraio, l’adesione include anche l’iscrizione gratuita a L’Aventure Peugeot Citroën DS, con ingresso ai musei ufficiali di entrambi i marchi in Francia, sconti dedicati sulla boutique e sulle certificazioni storiche. Con la formula Club + ASI (140 euro annui) si aggiungono l’abbonamento digitale alla rivista “La Manovella”, la partecipazione agli eventi ASI e l’accesso a convenzioni nazionali, offrendo un utilizzo completo e regolamentato dei veicoli storici.

Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani e agli appassionati del mondo Youngtimer, considerato fondamentale per ampliare la cultura dell’heritage automobilistico. Attraverso il sito ufficiale e i canali social, il Club ha rafforzato la propria presenza digitale creando nuovi spazi di condivisione e dialogo. La newsletter, con oltre 2.000 iscritti, rappresenta uno strumento centrale di comunicazione e divulgazione, condividendo cultura, informazioni tecniche ed eventi anche con i non soci.

Guardando al futuro, la mission del Club Storico Peugeot Citroën Italia è quella di rendere l’heritage accessibile, attuale e condiviso, avvicinando nuove generazioni alla storia dei marchi attraverso linguaggi moderni e progetti dinamici. Proteggere e raccontare la propria storia significa rafforzare l’identità del marchio e creare continuità emotiva con i clienti di oggi. Un impegno che unisce tradizione e passione, confermando il Club come il punto di riferimento dell’Heritage automobilistico francese in Italia.

