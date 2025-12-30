Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

CODE VEIN II: Il nuovo trailer svela un viaggio tra passato e redenzione

Published

Svelato il nuovo walkthrough trailer di CODE VEIN II invita i giocatori a intraprendere un’emozionante avventura che intreccia presente e passato, mettendoli nei panni del Cacciatore di Redivivi, impegnato in una disperata lotta per prevenire la distruzione del mondo. Il video guida gli spettatori cento anni nel passato, dove sarà possibile unirsi a Josée nella missione per purificare le acque contaminate della Sunken City e scoprire i misteri nascosti dietro la sua crisi personale.

Tormentata dal peso dei propri errori, Josée diventa il fulcro narrativo di una storia che affronta il tema della colpa e della redenzione. Le sequenze mostrate rivelano il nuovo scenario di gioco, Sunken Pylon, un’area vasta e complessa che custodisce la chiave per la purificazione della città sprofondante. In questo luogo i giocatori affronteranno nuove sfide, combattendo con un arsenale che comprende sette diversi tipi di armi, dalle agili doppie lame alla potenza devastante dell’alabarda.

Il trailer introduce inoltre un elemento inedito del gameplay: le Formae, abilità speciali divise in tre categorie — armi, difensive ed ereditate. Ogni Forma richiede l’uso dell’Icore, una risorsa essenziale ottenuta attraverso la meccanica dell’attacco drenante. Questa energia vitale alimenta capacità devastanti, spingendo i giocatori a dosare strategia e aggressività sul campo di battaglia.

Un ruolo centrale viene dato anche al sistema dei compagni, che permette di passare con fluidità dall’evocare un alleato di supporto al fondersi con le sue abilità di combattimento. Questa meccanica consente di adattarsi rapidamente alle situazioni più complesse, potenziando stili di gioco diversi. La funzione Restorative Offering aggiunge ulteriore profondità: i compagni possono riportare in vita il Cacciatore caduto sacrificando parte della loro salute, anche se un periodo di recupero li renderà temporaneamente incapaci di agire.

Prima del lancio ufficiale, i fan avranno la possibilità di provare la CODE VEIN II Character Creator Demo a partire dal 23 gennaio 2026. Questa versione permetterà di creare e personalizzare i propri Cacciatori di Redivivi, con la possibilità di trasferire i dati nel gioco completo al momento dell’uscita. Durante la demo sarà inoltre possibile esplorare il MagMell Institute, sperimentare la modalità Foto per immortalare i momenti più intensi o rilassarsi alle iconiche Terme.

CODE VEIN II sarà disponibile dal 30 gennaio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, confermando l’ambizione del titolo di BANDAI NAMCO Europe di ampliare ulteriormente l’universo dark-fantasy iniziato con il primo capitolo. Con un comparto tecnico evoluto, un sistema di combattimento più profondo e una narrativa che unisce azione e introspezione, questa nuova avventura promette di segnare un passo importante nell’evoluzione della saga.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Tecnologia

Hyundai Motor Group svela al CES 2026 la nuova era della robotica AI incentrata sull’uomo

Spettacolo

TIZIANO FERRO: da venerdì 9 gennaio in radio il nuovo singolo “SONO UN GRANDE”
Alpine A390

Motori

Alpine porta l’intera gamma al Salone dell’Auto di Bruxelles 2026

Giochi

Intellivision Sprint debutta in Europa: il ritorno della console più intelligente degli anni ’80

Spettacolo

Alex Britti e Mario Biondi insieme in “Gelido”: un nuovo capitolo del progetto Feat.Pop

Spettacolo

MasterChef Italia: tra argilla, marinature e tradizioni piemontesi la competizione entra nel vivo

Spettacolo

Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio tra emozione e consapevolezza

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il nuovo trailer svela un viaggio tra passato e redenzione

Motori

Renault svela Filante: il nuovo crossover alto di gamma che guarda al futuro

Motori

Apollo Aspire 5: il nuovo pneumatico estivo che unisce comfort, efficienza e prestazioni premium

Motori

Leapmotor conquista il primo posto tra i marchi NEV cinesi emergenti con consegne record nel 2025

Spettacolo

“Realpolitik” torna su Retequattro: focus sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana

Motori

Dallo stabilimento di Sunderland alla strada: come Nissan realizza la LEAF di terza generazione

Motori

Renault Group consolida il suo successo in Italia nel 2025 grazie a marche forti e strategia mirata

Spettacolo

eroCaddeo: il 9 gennaio esce “scrivimi quando arrivi (punto)”

Spettacolo

Caparezza conquista la vetta: “Orbit Orbit” è il disco fisico più venduto del 2025

Tecnologia

Samsung presenta il primo TV Micro RGB da 130 pollici al mondo
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Intellivision Sprint debutta in Europa: il ritorno della console più intelligente degli anni ’80

È ufficiale: Intellivision Sprint è disponibile in Europa, una riedizione premium che riporta in vita una delle console domestiche più iconiche e ambiziose della...

4 ore ago

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

In occasione del CES 2026, LG Electronics presenta la nuova gamma di monitor gaming LG UltraGear evo™, cuore dell’evoluzione tecnologica dell’azienda nel segmento dei...

30 Dicembre 2025

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Square Enix ha annunciato il rilascio della demo gratuita di FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, l’edizione espansa del pluripremiato titolo del 2020, ora disponibile...

16 Dicembre 2025

Giochi

Vegeta (Mini) entra in azione: annunciato il DAIMA Pack Part 2 di DRAGON BALL Z: KAKAROT

BANDAI NAMCO ha annunciato l’arrivo di nuovi contenuti per DRAGON BALL Z: KAKAROT, il celebre action RPG che porta i fan nel cuore della...

16 Dicembre 2025