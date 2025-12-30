CODE VEIN II: Il nuovo trailer svela un viaggio tra passato e redenzione

Svelato il nuovo walkthrough trailer di CODE VEIN II invita i giocatori a intraprendere un’emozionante avventura che intreccia presente e passato, mettendoli nei panni del Cacciatore di Redivivi, impegnato in una disperata lotta per prevenire la distruzione del mondo. Il video guida gli spettatori cento anni nel passato, dove sarà possibile unirsi a Josée nella missione per purificare le acque contaminate della Sunken City e scoprire i misteri nascosti dietro la sua crisi personale.

Tormentata dal peso dei propri errori, Josée diventa il fulcro narrativo di una storia che affronta il tema della colpa e della redenzione. Le sequenze mostrate rivelano il nuovo scenario di gioco, Sunken Pylon, un’area vasta e complessa che custodisce la chiave per la purificazione della città sprofondante. In questo luogo i giocatori affronteranno nuove sfide, combattendo con un arsenale che comprende sette diversi tipi di armi, dalle agili doppie lame alla potenza devastante dell’alabarda.

Il trailer introduce inoltre un elemento inedito del gameplay: le Formae, abilità speciali divise in tre categorie — armi, difensive ed ereditate. Ogni Forma richiede l’uso dell’Icore, una risorsa essenziale ottenuta attraverso la meccanica dell’attacco drenante. Questa energia vitale alimenta capacità devastanti, spingendo i giocatori a dosare strategia e aggressività sul campo di battaglia.

Un ruolo centrale viene dato anche al sistema dei compagni, che permette di passare con fluidità dall’evocare un alleato di supporto al fondersi con le sue abilità di combattimento. Questa meccanica consente di adattarsi rapidamente alle situazioni più complesse, potenziando stili di gioco diversi. La funzione Restorative Offering aggiunge ulteriore profondità: i compagni possono riportare in vita il Cacciatore caduto sacrificando parte della loro salute, anche se un periodo di recupero li renderà temporaneamente incapaci di agire.

Prima del lancio ufficiale, i fan avranno la possibilità di provare la CODE VEIN II Character Creator Demo a partire dal 23 gennaio 2026. Questa versione permetterà di creare e personalizzare i propri Cacciatori di Redivivi, con la possibilità di trasferire i dati nel gioco completo al momento dell’uscita. Durante la demo sarà inoltre possibile esplorare il MagMell Institute, sperimentare la modalità Foto per immortalare i momenti più intensi o rilassarsi alle iconiche Terme.

CODE VEIN II sarà disponibile dal 30 gennaio 2026 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, confermando l’ambizione del titolo di BANDAI NAMCO Europe di ampliare ulteriormente l’universo dark-fantasy iniziato con il primo capitolo. Con un comparto tecnico evoluto, un sistema di combattimento più profondo e una narrativa che unisce azione e introspezione, questa nuova avventura promette di segnare un passo importante nell’evoluzione della saga.