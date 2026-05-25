Mara Sattei ed Enrico Nigiotti insieme nel nuovo singolo Sabato Sera

Dopo essersi affermati come due delle penne più sensibili del panorama musicale italiano, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti uniscono per la prima volta le loro voci nel singolo Sabato Sera, disponibile dal 29 maggio per Epic Records Italy / Sony Music Italy. Il brano si distingue per la sua capacità di descrivere il lato più vulnerabile delle notti estive, tra nostalgie, ritorni mancati e giri in macchina sotto le luci di Roma.

Sabato sera è un brano nato per i viaggi in macchina di notte. Racconta di due persone che, dopo essersi allontanate, continuano a cercarsi tra le strade di Roma, ritrovando negli sguardi tutto l'amore che avevano lasciato indietro. Il pezzo attraversa un vero e proprio viaggio sulle montagne russe di emozioni contrastanti, con la speranza di potersi ritrovare ancora, in una corsa notturna senza meta. Da subito ho pensato che Enrico fosse perfetto su questo brano, sono sempre stata fan della sua scrittura. Poter lavorare insieme è stato per me un piacere ed un onore e ho scoperto non solo un grande artista ma anche una splendida persona, racconta Mara Sattei.

All'entusiasmo di Mara si aggiunge quello di Enrico Nigiotti: Quando Mara mi ha chiamato per propormi di partecipare a questo brano, ho accettato subito con grande entusiasmo. Ci siamo trovati in studio e ho scritto la mia strofa cercando di entrare nel modo più sincero possibile dentro la canzone. Ho voluto portare anche la mia chitarra, perché ci tenevo a lasciare qualcosa di profondamente mio all'interno di questa collaborazione. Secondo me è uno di quei pezzi che ti fanno venire voglia di abbassare i finestrini, cantare a squarciagola e sentirti leggero, senza pensieri. Sono felice di aver collaborato con Mara, che considero una cantautrice di grande sensibilità.

L'incontro tra i due artisti dà vita a un singolo estivo fuori dagli schemi, che trasmette sentimenti semplici, autentici e universali. Il testo si sofferma sulle emozioni che restano sospese dopo la fine di una storia, nella solitudine delle città troppo grandi e nei ricordi che si riaffacciano nelle notti d'estate.

Per Mara Sattei, il 2026 si prospetta ricco di novità: la cantautrice tornerà finalmente dal vivo con il suo CLUB TOUR, che farà tappa nelle principali città italiane a novembre. Sarà l'occasione perfetta per ascoltare i brani del nuovo album CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO, nato da un intenso lavoro di quattro anni e presentato anche sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano Le cose che non sai di me. La sua carriera, iniziata giovanissima, è già costellata da 18 dischi di platino, 6 d'oro, collaborazioni iconiche e tormentoni che hanno scalato le classifiche.

Enrico Nigiotti, cantautore e chitarrista livornese classe 1987, vanta una carriera ormai consolidata tra album di successo, partecipazioni a X Factor e al Festival di Sanremo, colonne sonore cinematografiche e importanti collaborazioni con nomi come Gianna Nannini, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti. Nel 2026 prosegue un periodo particolarmente vivace: dopo l'uscita del suo nuovo album Maledetti Innamorati e un tour nei teatri completamente sold out, a novembre sarà protagonista di uno speciale concerto-evento al Modigliani Forum di Livorno, la sua città natale.

Sabato Sera rappresenta un perfetto incontro tra due sensibilità diverse ma complementari, unite dal desiderio di raccontare le sfumature più autentiche dell'amore e della nostalgia. Il brano promette di diventare una delle colonne sonore di questa estate, portando con sé la leggerezza, la malinconia e la voce di una generazione sempre alla ricerca di emozioni vere.