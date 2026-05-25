Caso Garlasco, nuove indagini e colpi di scena: la verità può cambiare?

A quasi diciannove anni dal delitto di Garlasco, la vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi si arricchisce di nuovi elementi che potrebbero cambiare il corso della storia giudiziaria italiana. Nel 2007, la morte di Chiara aveva sconvolto il Paese, portando a processi complessi e una condanna definitiva per l'ex fidanzato Alberto Stasi nel 2015. Tuttavia, le ultime indagini della Procura di Pavia hanno dato una svolta inattesa, concentrandosi su Andrea Sempio, ora accusato di omicidio volontario aggravato.

Il caso è nuovamente al centro dell'attenzione grazie allo speciale "Le Iene presentano: Inside", che cerca di fare chiarezza tra le molte informazioni, testimonianze e ricostruzioni spesso contraddittorie sul caso Poggi, ancora oggi uno dei più discussi della cronaca nera italiana.

Le indagini più recenti hanno portato alla chiusura formale dell'inchiesta sulla posizione di Sempio. Secondo l'ultima ipotesi degli inquirenti, il movente sarebbe legato a un rifiuto di avances sessuali, e questa ricostruzione sarebbe supportata da nuove analisi tecniche su un'impronta e sui campioni di DNA trovati sotto le unghie di Chiara Poggi, risultate compatibili con il profilo genetico di Sempio. Gli investigatori avrebbero inoltre approfondito l'esame del materiale informatico presente nei dispositivi dell'indagato, evidenziando file e ricerche web a contenuto violento risalenti al periodo del delitto.

Un altro elemento chiave è rappresentato dalle ricostruzioni in 3D effettuate dai RIS, che suggeriscono una dinamica dell'aggressione diversa rispetto alle ipotesi passate. Queste novità mettono in discussione alcuni degli elementi cardine della condanna di Stasi, come il presunto passaggio nel lavandino per pulirsi dal sangue dopo l'attacco.

Gli sviluppi dell'indagine hanno riacceso il dibattito tecnico e mediatico, ponendo domande sulle certezze sinora acquisite e sulle incertezze mai risolte. Nelle prossime settimane, spetterà ai magistrati valutare se i nuovi indizi siano sufficienti per riaprire ufficialmente il caso e scrivere un nuovo capitolo su uno dei misteri più intricati della cronaca italiana.