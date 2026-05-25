Eugenio Finardi premiato come Pioniere della Musica dal CPM di Milano

Eugenio Finardi ha ricevuto il prestigioso premio Pionieri della Musica, assegnato dal CPM Music Institute di Milano. La scuola, fondata e diretta da Franco Mussida, ha conferito questo importante riconoscimento in occasione della propria Open Week, celebrando gli artisti che hanno lasciato un'impronta significativa nella scena artistica e musicale italiana.



Il riconoscimento è stato attribuito da Franco Mussida, Fondatore e Presidente della scuola, con questa motivazione: Per aver rappresentato e raccontato, con la sua inconfondibile identità artistica, una speciale epoca generazionale di ricerca e contaminazione tra generi all'interno del movimento musicale popolare italiano, dando al contempo spazio al talento di numerosi musicisti.



Il premio consiste in una simbolica opera denominata Uomo Suono, creata da Franco Mussida nel 2015, che rappresenta la radice fisica del suono - un diapason rovesciato che trae la vibrazione dalla terra - trasformandosi in energia emotiva e spirituale, ispirata al simbolo della vita.



Quest'anno segna inoltre il cinquantesimo anniversario dall'esordio discografico di Finardi con Non gettate alcun oggetto dai finestrini. L'occasione è celebrata con la pubblicazione del nuovo album di inediti Tutto, disponibile in formato digitale, CD e vinile. Distribuito da ADA Music Italy, Tutto segna il ventesimo album originale dell'artista e arriva a undici anni da Fibrillante e a tre da Euphonia Suite.



Il disco, definito come una sorta di testamento musicale e spirituale, si distingue per una fusione unica di linguaggio cantautorale e sperimentazione lirica e sonora. Gli undici brani affrontano con lucidità e sensibilità tematiche centrali come la crisi sociale e politica, i misteri dell'esistenza, l'amore, il destino, fino ad arrivare a riflessioni su fisica quantistica e spiritualità.



L'album è stato realizzato con la produzione di Giovanni "Giuvazza" Maggiore e raccoglie numerose collaborazioni. Tra queste spicca la figlia Francesca, in arte Pixel, che affianca Finardi nel brano Francesca Sogna, oltre a Fiamma Cardani alla batteria ne La Facoltà dello Stupore e Paolo Costa al basso su diversi pezzi emblematici.



Con questa doppia celebrazione, Finardi conferma il suo ruolo centrale nella musica italiana e la capacità di rinnovarsi dopo cinquant'anni di carriera, restando fedele a una poetica carica di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore.