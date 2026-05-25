Luca Ravenna annuncia il ritorno di Flamingo: nuove date nei teatri e tour mondiale

Luca Ravenna torna nei teatri italiani con la seconda parte del tour Flamingo e annuncia un tour mondiale nel 2026. Speciale evento Casinò Flamingo a Milano.

Luca Ravenna è pronto a tornare protagonista sulla scena della stand-up comedy italiana con la seconda parte del tour Flamingo, in partenza da febbraio 2027. Dopo il grande successo ottenuto nei teatri di tutta Italia, con oltre 53.000 biglietti venduti in 37 date (di cui 35 sold out e 12.000 solo a Milano), Ravenna conferma il suo ruolo di spicco come una delle voci più riconoscibili e seguite della comicità italiana.

Il ritorno nei teatri sarà accompagnato da nuove tappe che copriranno i principali palcoscenici nazionali: il 13 febbraio a Sassari al Teatro Comunale, il 15 febbraio a Cagliari al Teatro Massimo, il 18 febbraio a Torino al Teatro Colosso, il 23 febbraio a Firenze al Teatro Cartiere Carrara, il 25 febbraio ad Assisi al Teatro Lyrick, il 1 marzo a Bologna all'EuropAuditorium, il 5 marzo a Padova al Gran Teatro Geox, il 9 marzo a Napoli al Teatro Augusteo e il 19 marzo a Roma all'Auditorium Conciliazione.

Grande attesa anche per l'evento speciale Casinò Flamingo, in programma il 2 aprile 2027 all'Unipol Forum di Milano. Dopo aver annunciato questa data in chiusura dell'ultima stagione al Teatro Arcimboldi, Ravenna si prepara così a un appuntamento simbolico e celebrativo non solo per la sua carriera, ma per tutta la stand-up comedy italiana. Uno show unico dedicato al grande pubblico milanese e destinato a segnare un altro importante traguardo per l'artista.

Il progetto Flamingo non si ferma all'Italia. A novembre 2026 infatti Ravenna partirà per un tour mondiale che toccherà dieci date in nove Paesi tra Europa e Stati Uniti. Il viaggio internazionale prenderà il via a Barcellona il 3 novembre, proseguendo poi a Madrid, Berlino, Amsterdam, Parigi, Dublino, Zurigo, Londra, Bruxelles e concludendosi a New York il 3 dicembre.

Con la seconda parte di Flamingo, il tour mondiale e Casino Flamingo al Forum, Luca Ravenna continua così a consolidare il suo percorso artistico, portando la stand-up comedy italiana verso nuovi palcoscenici e dimensioni.