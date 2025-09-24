Connect with us

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Published

In un mondo in cui le immagini possono parlare più di mille parole, Giuliano Fazzari ci offre un’opera intensa e toccante, capace di parlare direttamente al cuore. “Colori contro il Silenzio” nasce come denuncia della drammatica condizione vissuta dal popolo palestinese, con un focus particolare sulle vite fragili delle bambine e dei bambini di Gaza.

Il dipinto si distingue per la sua straordinaria forza espressiva e per l’impegno civile che trasmette. Fazzari sceglie di raccontare questa realtà attraverso fasce cromatiche animate da una miriade di corpi stilizzati di bambini, figure essenziali e primitive che corrono, si fermano e si abbracciano. Questi elementi, protagonisti indiscussi dell’opera, si fondono nel tessuto stesso della tela, trasformando l’immagine in un potente messaggio universale di umanità e speranza.

L’uso di un tratto volutamente diretto e infantile accentua l’urgenza del messaggio: non c’è spazio per la perfezione, ma solo per la verità. Ogni gesto, ogni forma stilizzata, racconta storie di innocenza e resistenza, invitando chi osserva a riflettere sulla necessità di proteggere chi è più vulnerabile.

Un aspetto unico dell’opera è la scelta dei materiali. Realizzata interamente con pigmenti naturali, la tela di juta diventa un simbolo di autenticità e connessione con la terra. Il rosso deriva da papaveri e bacche, il bianco dalle pietre fluviali, il nero dalla fuliggine mescolata con indaco e il verde dalle felci. Ogni colore diventa veicolo di significato, evocando dolore, speranza e radici profonde, trasformando il dipinto in un memoriale vivo.

“Colori contro il Silenzio” non è solo un’opera d’arte, ma un grido silenzioso di dignità e urgenza. Invitando lo spettatore a guardare oltre la superficie, Fazzari ci ricorda che l’arte può diventare strumento di testimonianza e azione, capace di sensibilizzare e muovere le coscienze.

In un momento storico in cui il silenzio può equivalere all’indifferenza, l’opera di Giuliano Fazzari ci spinge a riconoscere le vite che meritano protezione e ascolto, trasformando la bellezza visiva in impegno civile.

"Colori contro il Silenzio": l'opera a sostegno di Save the Children che racconta l'emergenza di Gaza

