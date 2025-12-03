Cresce la leggendaria famiglia di Classe G: al via test della futura Classe G Cabriolet

La storia dell’iconica Mercedes-Benz Classe G si arricchisce di un nuovo, affascinante capitolo. Dopo decenni di successi come simbolo di robustezza e prestigio nel mondo off-road, la famiglia accoglie la sua versione più attesa: la Classe G Cabriolet. Il marchio di Stoccarda ha avviato i primi test dinamici del nuovo modello, che debutterà in strada e in pista in una fase di prova intensiva in Austria.

L’obiettivo è chiaro: unire l’inconfondibile spirito “G” con l’esperienza di guida open air. Gli ingegneri Mercedes-Benz stanno raccogliendo dati fondamentali per garantire che la futura Cabriolet mantenga l’inimitabile sensazione di controllo, solidità e comfort che ha reso la Classe G un’icona nella sua categoria. Si tratta di una fase cruciale dello sviluppo, che segna l’inizio di un percorso volto a perfezionare ogni dettaglio meccanico e dinamico del nuovo modello.

Il marchio sottolinea come, con questa versione, la Classe G continui a rappresentare l’eccellenza e l’impegno costante verso l’innovazione. Non solo un’evoluzione tecnica, ma anche una dichiarazione di stile per un’auto che, pur aprendo il tetto, non rinuncia alla sua forza e al suo carattere distintivo.

Dopo i test in Austria, la vettura raggiungerà la Svezia, dove affronterà condizioni climatiche estreme e prove invernali rigorose. Qui verranno messi alla prova la robustezza strutturale, la trazione su superfici scivolose e la resistenza delle componenti meccaniche alle basse temperature. Questi test saranno essenziali per assicurare che la Cabriolet mantenga lo stesso livello di affidabilità e prestazioni che da sempre contraddistingue la Classe G.

La Classe G Cabriolet rappresenta così l’unione perfetta tra avventura e raffinatezza: un modello destinato a conquistare non solo gli appassionati del fuoristrada, ma anche chi cerca un’esperienza di guida esclusiva, capace di combinare la tradizione di una leggenda con le tecnologie più moderne.

Mentre prosegue il suo percorso di sviluppo, la nuova arrivata promette di riscrivere un’altra pagina nella storia di un’icona automobilistica senza tempo.