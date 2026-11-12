Cristiano Godano pubblica il nuovo album Un filo d'erba nel muro: fragilità e resilienza

Domani, venerdì 13 novembre, Cristiano Godano pubblica Un filo d'erba nel muro, il suo nuovo album di inediti che segna un ritorno atteso nella scena alternativa italiana. L'opera nasce con la produzione di Rob Ellis, lo storico polistrumentista britannico già noto per i lavori con PJ Harvey e Marianne Faithfull, che ritrova Godano a oltre vent'anni da Senza peso dei Marlene Kuntz.



Un filo d'erba nel muro è un disco che esplora il tema della fragilità e della resilienza. Da una parte le inquietudini contemporanee - guerre, intelligenza artificiale fuori controllo, cambiamento climatico - dall'altra il coraggio di resistere, decisi ad andare controcorrente. L'album promette un cambio di rotta rispetto alle sonorità folk del passato, aprendosi a una dimensione più internazionale e a nuove stratificazioni produttive.



Dopo la pubblicazione in anteprima del brano Valori, contraddistinto da atmosfere cupe e richiami al trip-hop psicologico, entra oggi in rotazione radiofonica Domani, un singolo in cui la dolcezza diventa rifugio e la certezza di poter contare su qualcuno che condivide le tue paure, trasforma il domani in una speranza già presente.



La tracklist comprende dieci brani: Guardami, Domani, Gioia, Nel buio, Ghiaccio, La gabbia, Vento dei sogni, Alter ego, Valori e Fatti pervadere. Il disco si potrà acquistare in CD (speciale formato 45 giri) e in digitale, mentre il pre-order è già attivo.



Cantante, chitarrista, autore, attore e scrittore, Godano si conferma una delle penne più originali e profonde della musica italiana. Frontman dei Marlene Kuntz, ha firmato ogni testo della band e consolidato la sua credibilità anche come scrittore, pubblicando racconti e saggi di grande successo.



Nel 2020 ha debuttato con il suo primo album solista Mi ero perso il cuore, seguito da Stammi accanto (2025), proseguendo un percorso da cantautore denso di intimità e autenticità. La sua sensibilità sociale lo ha portato a impegnarsi su temi attuali come il cambiamento climatico, testimoniati dai progetti Karma Clima e Canto d'acqua insieme a Telmo Pievani.



Un filo d'erba nel muro si presenta quindi come un lavoro maturo e contemporaneo, capace di parlare alle fragilità dell'oggi ma anche di esaltarne la forza resiliente. Godano continua così a tracciare una traiettoria unica, fedele al suo stile e alla sua coerenza artistica.