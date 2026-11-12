Bresh, nuovo video per Tutto a puttane e grande live a Milano nel 2027

Bresh torna protagonista con il nuovo video di Tutto a puttane, singolo contenuto nella deluxe edition Mediterraneo - Dopo il mare, album certificato triplo platino e stabile nella classifica dei dischi più venduti. Il video, diretto da Simone Mariano e girato tra Marocco, Essaouira e la medina di Marrakech, esplora due elementi iconici dell'immaginario dell'artista: il concetto di viaggio, rappresentato dal road trip in moto, e il mare, simbolo di sicurezza e salvezza anche nei momenti più incerti.



Mediterraneo è uscito quasi un anno e mezzo fa eppure ancora oggi riesce a darmi moltissime soddisfazioni che vanno aldilà dei numeri e dei platini - ha commentato Bresh sui social, annunciando l'uscita del video - Ha vissuto diverse fasi sgomitando per durare nel tempo. Grazie ai live ha preso vita e con Dopo il mare è rinato una volta ancora. È giusto ricordarsi però, che per un filo di vento o poco altro sarebbe potuto andare tutto a puttane…



La deluxe include sedici tracce originali e quattro inediti, tra cui Dopo il mare, Cuore di latta, Tutto a puttane e Relax, oltre a singoli di successo come Da Dio, Introvabile e Serenamente (con JULI), già certificati oro.



Il percorso musicale di Bresh nell'ultimo biennio ha consacrato il suo talento anche dal vivo, con quattro live sold out a Genova e un tutto esaurito a Roma. Ora il cantautore genovese annuncia una tappa speciale per il 2027: l'evento Milano Marea all'Ippodromo SNAI San Siro sabato 11 settembre durante gli I-DAYS Milano, per la prima volta davanti al pubblico milanese. I biglietti sono già in prevendita sui principali circuiti.



Parallelamente all'attività discografica, Bresh esordisce in libreria con il romanzo Nessuno ci insegna a cadere (edito Rizzoli), una storia profonda che invita il lettore a riflettere su quanto considerato immutabile e sul significato del fallimento come inizio di un percorso nuovo. Cadere non è un errore, è l'inizio della storia.



Con trentatré certificazioni platino e diciassette oro all'attivo, Bresh si conferma una delle voci più riconoscibili della scena urban italiana. Proveniente dalla Driliguria, unisce scrittura diretta e melodie evocative, conquistando pubblico e critica. Dopo il primo disco ufficiale Che Io Mi Aiuti nel 2020 e la hit Angelina Jolie (quattro volte platino), nel 2022 ha pubblicato Oro Blu e affrontato il suo primo tour nei grandi club, registrando numerosi sold out.



Il 2023 lo ha visto protagonista con brani come Guasto d'amore, diventato inno del Genoa, Altamente mia (Premio Lunezia), Parafulmini (con Ernia e Fabri Fibra) e la collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari in Nightmares. A febbraio 2024 ha calcato il palco del Festival di Sanremo come ospite e nella serata delle cover accanto a Emma Marrone, interpretando alcuni successi di Tiziano Ferro.



Nel 2024, dopo il brano estivo Torcida, Bresh è tornato in gara al 75° Sanremo con La tana del granchio, conquistando il disco di platino e la Top 10 di Spotify Italia, Shazam e FIMI per settimane. La cover di Crêuza de mä di Fabrizio De André, eseguita con Cristiano De André, è diventata una versione live digitale acclamata dal pubblico.



Mediterraneo, pubblicato a giugno 2025, ha debuttato al primo posto della classifica album FIMI e consolidato il percorso di crescita dell'artista. L'imponente tour nei palasport con scenografie suggestive ha rafforzato il legame con i fan e l'identità di uno dei più originali esponenti della nuova scena cantautorale.



Con il nuovo video, l'esordio letterario e il grande show a Milano, Bresh continua il suo viaggio artistico senza sosta, tra successi discografici e appuntamenti live unici.