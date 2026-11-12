Prime immagini per She's Fine: la nuova serie comedy di Apple TV con Elizabeth Banks

Apple TV presenta le prime immagini di She's Fine, con Elizabeth Banks in arrivo a gennaio 27 e un cast stellare tra cui Rob Delaney, Ted Danson e Katey Sagal.

Apple TV ha svelato le prime immagini di She's Fine, la nuova serie comedy che vede protagonista e produttrice esecutiva Elizabeth Banks, in arrivo sulla piattaforma a partire dal 27 gennaio 2027. Ideata e diretta dai candidati agli Emmy Liz Heldens e Matt Ward, la serie si compone di dieci episodi che verranno distribuiti a cadenza settimanale, con i primi due disponibili al debutto e i successivi ogni mercoledì fino al 24 marzo.

La trama ruota attorno a Heidi, interpretata da Elizabeth Banks, reduce da un divorzio tumultuoso e alla ricerca di un nuovo inizio per sé e i suoi figli. La vita di Heidi prende una piega inattesa quando si ritrova a gestire le avventure sentimentali e sessuali del padre anziano all'interno della sua comunità per senior. Obbligata dalle circostanze, Heidi stringe un'alleanza sorprendente con il figlio perennemente single della fidanzata del padre, dando così il via a una serie di situazioni comiche e imprevedibili.

Il cast corale include nomi di primo piano come Rob Delaney, Ted Danson e Katey Sagal. Rob Delaney, nominato agli Emmy, affianca Ted Danson, vincitore di Emmy e Golden Globe, e Katey Sagal, anch'essa vincitrice di Golden Globe. Completano il cast Jared Goldstein, Spencer Moss, Titus Collier e Thaddaeus Collier.

She's Fine è prodotta da 20th Television per Apple TV e vede un team di produzione composto da figure di esperienza: Liz Heldens e Matt Ward come ideatori, curatori e produttori; Elizabeth Banks è produttrice esecutiva insieme a Max Handelman e Krissy Wall per Brownstone Productions; Jason Winer e Jon Radler per Small Dog Picture Company; Quinn Haberman e Heldens per Selfish Mermaid. Jonathan Krisel firma la regia del pilota e collabora come produttore esecutivo.

Apple TV continua a consolidare la propria reputazione come piattaforma di contenuti originali premiati e di qualità. Dal lancio nel 2019, il servizio ha raccolto 925 vittorie e 3.906 nomination ai principali premi internazionali, tra cui spiccano produzioni come Ted Lasso, Widow's Bay e il film CODA vincitore dell'Oscar come Miglior Film. She's Fine promette di portare sullo schermo una nuova storia divertente, ricca di emozioni e interpretata da un cast d'eccezione, confermando la piattaforma come punto di riferimento nell'intrattenimento seriale.