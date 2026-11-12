Johnson Righeira lancia il nuovo singolo Supersabato: tra sonorità rétro e voglia di evasione

Johnson Righeira è pronto a sorprendere il pubblico con il nuovo singolo Supersabato, disponibile da venerdì 13 novembre in radio e digitale. Il brano, pubblicato da profimusic.com e distribuito da ADA Central Europe, nasce dalla collaborazione tra Gianluigi Fazio, Leo Pari e Stefano Righi, mentre la produzione è firmata dagli stessi Fazio e Pari insieme a Simone Guzzino.

Supersabato si distingue per la sua capacità di mescolare suggestioni rétro con atmosfere sonore contemporanee, offrendo all'ascoltatore una dichiarazione di libertà, un invito a vivere senza troppe domande in un mondo in cui il passato non conta e il presente è tutto da attraversare. Il brano racconta il desiderio di evadere dalla quotidianità e lasciarsi alle spalle la settimana, trasformando il tempo in un'onda che confonde passato e futuro e trasporta verso nuove dimensioni fatte di sogno e romanticismo.

La carriera di Johnson Righeira, pseudonimo di Stefano Righi, inizia nel 1980 con il singolo Bianca surf. Nel 1983 l'incontro con Michael Righeira sancisce la nascita del duo che segnerà un'epoca grazie a successi internazionali come Vamos A La Playa, No Tengo Dinero e L'estate sta finendo. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 1986 con Innamoratissimo e una prima separazione, i Righeira tornano insieme nel 1999 pubblicando nel 2007 l'album Mondo visione. Lo scioglimento definitivo nel 2015 porta Johnson a intraprendere una carriera solista che lo vede coinvolto in musica, dj set e cinema, collaborando con artisti come i fratelli La Bionda (Formentera, 2019) e pubblicando vari singoli. Nel 2021 offre una nuova versione di L'estate sta finendo con Manfredi Simonetti e partecipa ad ARENA SUZUKI '60 '70 '80, mentre nel 2022 è ospite del Jova Beach Party. Nel 2024 pubblica Ho sempre odiato gli anni 80 in collaborazione con Gionathan e scrive L'estate sta iniziando per la 67ª edizione dello Zecchino d'Oro.

Il 2025 segnerà il suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo come ospite dei Coma_Cose durante la serata delle cover con L'estate sta finendo e la pubblicazione del singolo Chi troppo lavora (non fa l'amore). La storia dei Righeira viene raccontata anche nella prima puntata della serie tv Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, a conferma di un percorso musicale che continua a influenzare generazioni.

Supersabato si presenta come un nuovo tassello nell'evoluzione artistica di Johnson Righeira, confermando la sua capacità di reinventarsi e coinvolgere il pubblico con energia e visione.